Đông Nam Á thành động lực tăng trưởng xe điện toàn cầu

Viện nghiên cứu năng lượng Ember dự báo hơn 25% ôtô mới bán ra toàn cầu năm 2025 là xe điện (EV), trong đó khu vực Đông Nam Á đóng vai trò thúc đẩy làn sóng chuyển đổi.

Theo Ember, sự bùng nổ của xe điện không còn giới hạn ở các nền kinh tế phát triển. Năm 2019, chỉ 4 quốc gia đạt mức thị phần xe điện chiếm hơn 10% tổng doanh số ôtô mới. Đến năm 2025, con số này được dự đoán tăng lên 39 quốc gia.

Đáng chú ý, Đông Nam Á nổi lên như một trong những khu vực tăng trưởng nổi bật. Các thị trường như Việt Nam, Singapore được dự báo đạt thị phần doanh số bán xe điện khoảng 40% vượt cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) về mức độ thâm nhập phương tiện xanh.

Ember nhấn mạnh các thị trường mới nổi như Đông Nam Á đang góp phần định hình lại xu hướng tiêu dùng xe điện toàn cầu.

Các báo cáo khác cũng nêu rõ thị trường Việt Nam đang chứng kiến giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất kể từ khi xe điện xuất hiện. Báo cáo của Mordor Intelligence nêu rõ thị trường EV Việt Nam có quy mô 3,12 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tăng lên khoảng 7,41 tỷ USD tới năm 2030. IMARC Group dự đoán riêng mảng ôtô điện có thể đạt 12,23 tỷ USD vào 2033, tăng trưởng 16,8% mỗi năm. Theo chuyên gia, với đà tăng trưởng này, Việt Nam được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm xe điện của châu Á.

Sự tăng trưởng ấn tượng này là kết quả của chiến lược thúc đẩy xe xanh của Chính phủ, kết hợp với nỗ lực của các doanh nghiệp nội địa hàng đầu như VinFast. Riêng trong tháng 11 vừa qua, hãng xe Việt tiếp tục nối dài kỷ lục với 23.186 ôtô bàn giao trong tháng 11, tương đương gần 700 xe một ngày.

Sức nóng của thị trường EV còn thể hiện ở các quốc gia lân cận. Indonesia đã chạm mốc 15% thị phần, lần đầu tiên vượt mặt Mỹ về tốc độ thâm nhập thị trường. Trong khi đó, Thái Lan đạt tỷ lệ 20%, ghi nhận doanh số xe điện trong ba quý đầu năm 2025 cao hơn Đan Mạch (một quốc gia có truyền thống ưu tiên năng lượng sạch).

Các mẫu VF e34 trong lô hàng thứ tư được VinFast mang đến Indonesia. Ảnh: VinFast

Euan Graham, nhà phân tích dữ liệu và điện năng tại Ember, nhận định các thị trường mới nổi không còn ở vị thế "đuổi kịp" mà đã bắt đầu hình thành làn sóng chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện. Ông cho rằng các quốc gia này nhận thấy lợi thế chiến lược rõ rệt của xe điện - từ việc cải thiện chất lượng không khí, giảm ô nhiễm đô thị đến cắt giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, qua đó củng cố an ninh năng lượng và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngoài châu Á, nhiều khu vực khác cũng tăng trưởng nhanh. Tại Mỹ Latinh, Uruguay đã đạt được thị phần xe điện (EV) là 27%, gần bằng mức trung bình của EU. Mexico và Brazil vượt Nhật Bản. Tại châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đạt 17%, vượt Bỉ để trở thành thị trường xe điện lớn thứ tư khu vực.

Các dữ liệu cho thấy trọng tâm tăng trưởng xe điện toàn cầu đang dịch chuyển. Với đà này, tỷ lệ xe điện toàn cầu được Ember dự báo có thể chạm 40% vào năm 2030, trong đó Đông Nam Á tiếp tục giữ vai trò thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng trong ngành giao thông.

Thái Anh