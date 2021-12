Đồng Nai xin dừng xây khu tái định cư thứ 2 sân bay Long Thành

Cho rằng dự án đang làm đủ nhu cầu di dời người dân, tỉnh Đồng Nai xin dừng khu tái định cư thứ 2 giúp tiết kiệm khoảng 4.000 tỷ đồng

Thông tin nêu trong kiến nghị điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành do UBND tỉnh Đồng Nai vừa gửi Chính phủ.

Theo địa phương này, để có mặt bằng sạch giao chủ đầu tư xây dựng sân bay Long Thành đúng tiến độ, Đồng Nai thu hồi 5.000 ha đất xây dựng sân bay và hơn 362 ha xây hai khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (282 ha với 5.000 nền đất) và một phần phân khu III - Bình Sơn (80 ha với 1.000 nền đất).

Một góc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang được người dân xây nhà sau khi di dời, nhường đất xây sân bay Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Tuy nhiên, 340 hộ dân trước đây đăng ký ở phân khu III - Bình Sơn, nhưng nay muốn chuyển tới khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và được đáp ứng. Do khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đáp ứng toàn bộ nhu cầu nên địa phương đã dừng triển khai dự án tái định cư phân khu III - Bình Sơn.

Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được Quốc hội giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.100 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; 479 tỷ đồng tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; gần 18.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 306 tỷ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân...

Ngoài nội dung nói trên, Đồng Nai còn kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 4.100 tỷ đồng xây dựng hai tuyến đường 773 và 770B kết nối các huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP Long Khánh với sân bay Long Thành. Đây là hai tuyến đường được Đồng Nai ưu tiên xây dựng trong năm tới để kịp tiến độ hoàn thành giai đoạn một sân bay Long Thành năm 2025.

Vị trí sân bay Long Thành. Ảnh: Google Maps

Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây trên diện tích 5.000 ha, là cảng hàng không đạt cấp 4F, có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất ba giai đoạn năm 2050. Tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (16 tỷ USD).

Phước Tuấn