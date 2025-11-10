Đồng Nai xây thêm cầu, đường kết nối sân bay Long Thành

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua chủ trương đầu tư cầu Cát Lái, Đồng Nai 2 và Hương lộ 2 giai đoạn hai với tổng mức đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng.

Ngày 10/11, HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Hương lộ 2 đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổng vốn hơn 5.900 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó khoảng 573 tỷ đồng từ ngân sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hương lộ 2 dài khoảng 15,5 km, giai đoạn một từ quốc lộ 51 đến cầu Vàm Cái Sứt đã được xây dựng từ năm 2020. Giai đoạn hai dài 7,5 km, kéo dài từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành năm 2028.

Hương lộ 2 giai đoạn 2 sẽ nối cầu Vàm Cái Sứt với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phước Tuấn

Cũng trong phiên họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư xây cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (Long Hưng) kết nối TP HCM.

Cầu Cát Lái dài 11,6 km (cầu chính dài 3 km), thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vận tốc 80 km/h. Điểm đầu trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP HCM), điểm cuối thuộc xã Đại Phước. Dự án tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 20.500 tỷ đồng theo hình thức PPP và đầu tư công, dự kiến khởi công cuối năm 2025, hoàn thành năm 2028.

Vị trí xây cầu được đề xuất gần khu vực phà Cát Lái hiện tại. Đồ họa: Minh Bằng

Cầu Đồng Nai 2 (Long Hưng) dài 12 km, trong đó phần cầu 2,3 km, nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước) với Vành đai 3 (phường Long Phước). Tuyến có vận tốc thiết kế 80 km/h, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn thô sơ, vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.758 tỷ đồng.

Theo UBND Đồng Nai, việc đầu tư các tuyến kết nối TP HCM nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng, tăng năng lực vận tải và kết nối Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, các dự án sẽ rút ngắn đường đến sân bay Long Thành từ trung tâm TP HCM và các tỉnh lân cận.

Đồng Nai và TP HCM là hai trung tâm kinh tế lớn phía Nam nhưng kết nối thời gian qua còn hạn chế do hạ tầng chưa đồng bộ. Hiện hai địa phương chủ yếu nối bằng cầu Đồng Nai 1 (quốc lộ 1), cầu Long Thành (cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây) và cầu Nhơn Trạch (Vành đai 3). Thời gian tới, hàng loạt cầu, tuyến đường mới sẽ được triển khai, trong đó có các dự án phục vụ sân bay Long Thành dự kiến khai thác giữa năm 2026.

