Đồng Nai thêm 10 phường sau sáp nhập, mở rộng không gian đô thị

Các phường mới hình thành từ huyện lỵ cũ, tạo nền tảng để Đồng Nai hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và hướng tới mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua chủ trương thành lập 10 phường trực thuộc tỉnh, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Các phường này được hình thành trên cơ sở các thị trấn (huyện lỵ) trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính. Trong đó, 7 phường thuộc địa bàn Đồng Nai cũ và 3 phường thuộc Bình Phước cũ. Riêng phường Long Thành gắn với khu vực sân bay quốc tế Long Thành, được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng đô thị trong thời gian tới.

Một góc trung tâm xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Trước khi điều chỉnh, Đồng Nai có 23 phường, với trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên. Trong số này, các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước và Xuân Lập đạt trình độ phát triển hạ tầng đô thị loại II; 16 phường còn lại đạt đô thị loại III.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua đề án công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I và tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đề án, thành phố Đồng Nai sẽ được hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và dân số của tỉnh sau sáp nhập. Hiện Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, dân số trên 4,5 triệu người, với 95 đơn vị hành chính cấp xã; trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ).

Giai đoạn 2026-2031, địa phương đặt mục tiêu GRDP tăng bình quân 10% mỗi năm; đến năm 2030 đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng; thu ngân sách tăng 10-12% mỗi năm.

Nghị quyết được thông qua trên cơ sở các quy định pháp lý mới nhất về tổ chức chính quyền địa phương, phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính năm 2025, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Phước Tuấn