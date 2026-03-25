Trung ương đồng ý lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, các cơ quan hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa 16 xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4.

Thông cáo hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 phát chiều 25/3 nêu rõ nội dung trên. Trước đó, tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã được Trung ương cho ý kiến tại ngày làm việc thứ hai của hội nghị.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, địa phương có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn (cà vạt đỏ) tại phiên bế mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, chiều 25/3. Ảnh: Phạm Thắng

Tại hội nghị, Trung ương cũng cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030.

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ nghị quyết, văn kiện Đại hội 14 và ý kiến thảo luận để tiếp thu, hoàn chỉnh kết luận; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo Chính phủ hoàn thiện các báo cáo liên quan trình Quốc hội khóa 16 xem xét, quyết định.

Cùng với đó, Trung ương đã xem xét, thông qua các báo cáo về tình hình quý 1, tình hình thế giới, khu vực và phương hướng đối ngoại thời gian tới, cũng như báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ nhất đến hội nghị lần thứ 2 khóa 14.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Vũ Tuân