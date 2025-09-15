Đồng Nai đề xuất xây nút giao nối cao tốc với khu công nghiệp 410 ha

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng và Tài chính cho xây nút giao 319 trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây để kết nối Khu công nghiệp công nghệ cao 410 ha.

Hiện nút giao 319 mới có nhánh phía Nhơn Trạch được đầu tư theo hình thức BOT, vận hành từ năm 2021 với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng; nhánh phía Long Thành chưa được xây dựng. Trong khi đó, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành đang triển khai nhưng không có hạng mục hoàn chỉnh nút giao này.

Theo chính quyền tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng nút giao sẽ tạo điều kiện kết nối khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (quy mô 410 ha, giai đoạn 1 là 120 ha), hiện đã thu hút 20 nhà đầu tư FDI với tổng vốn khoảng 400 triệu USD.

Nút giao 319 mới có nhánh về Nhơn Trạch, nhánh về Long Thành chưa được đầu tư. Ảnh: Phước Tuấn

Trong đó, 5 nhà đầu tư đã hoạt động từ đầu 2025; 8 nhà đầu tư đã ký thuê đất, dự kiến xây dựng cuối 2025; 7 nhà đầu tư đang hoàn tất thủ tục, dự kiến xây dựng từ 2026. Dự án được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động vào năm 2026.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, khai thác từ 2015, hiện phục vụ 60.000-70.000 lượt xe mỗi ngày và thường xuyên quá tải dịp cuối tuần, lễ Tết.

Dự án mở rộng tuyến dài gần 22 km từ Vành đai 2 TP HCM đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được thực hiện theo diện khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cơ bản năm 2026, riêng cầu Long Thành xong quý I/2027.

Việc bổ sung nút giao 319 vào dự án mở rộng sẽ góp phần giảm tải giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM, đồng thời tăng kết nối đến sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ năm 2026.