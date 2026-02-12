Đồng Nai đề nghị TP HCM, Lâm Đồng hỗ trợ cung ứng xăng cho cao tốc

Thông tin được nêu trong công văn của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai gửi Sở Công Thương TP HCM và Lâm Đồng ngày 11/2. Động thái được đưa ra trong bối cảnh toàn tuyến không còn điểm bán nhiên liệu.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc, đoạn qua xã Xuân Quế, đã phải ngừng hoạt động từ ngày 24/1 do hết hạn giấy phép và phát sinh tranh chấp dân sự, khiến việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ chưa thể thực hiện.

Việc này làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trên tuyến cao tốc huyết mạch, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông, đặc biệt trong các đợt cao điểm, trong đó có Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Cửa hàng xăng dầu đóng cửa từ ngày 24/1 khiến đoạn đường từ TP HCM ra đến Phan Thiết không có trạm tiếp nhiên liệu. Ảnh: Phước Tuấn

Để bảo đảm nguồn cung liên tục, Đồng Nai đề nghị Sở Công Thương TP HCM và Lâm Đồng chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ ở khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc.

Tỉnh này cũng đề nghị hai địa phương hỗ trợ hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến kết nối, đường dẫn lên xuống cao tốc; đồng thời phối hợp thông tin, khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, mỗi ngày có khoảng 60.000-70.000 lượt xe lưu thông, là một trong năm tuyến cao tốc kết nối TP HCM với Nha Trang. Hiện toàn tuyến chỉ có trạm dừng nghỉ kèm cây xăng tại đoạn TP HCM - Dầu Giây, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hợp tác với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành đầu tư.

Trong quá trình khai thác, các bên phát sinh tranh chấp và đưa ra tòa. Ngày 8/12/2025, TAND khu vực 1 TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng tài sản tại trạm dừng nghỉ đến khi có phán quyết, khiến hai cửa hàng xăng dầu chưa đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, phải ngừng hoạt động hơn 17 ngày qua.

Sở Công Thương Đồng Nai sau đó đã báo cáo Bộ Công Thương, đề nghị hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết không có thẩm quyền cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận bán lẻ xăng dầu, đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.