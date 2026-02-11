Cao tốc nối TP HCM - Nha Trang có trạm xăng sau nửa tháng gián đoạn

Lâm ĐồngHai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ núi Xả Thô trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết mở cửa từ sáng 11/2, chấm dứt hơn nửa tháng gián đoạn nhiên liệu trên tuyến TP HCM - Nha Trang.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), cho biết hai cửa hàng xăng dầu TTC Châu Thành 1 và 2 bắt đầu hoạt động từ 5h cùng ngày. Nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến đã dừng lại tiếp nhiên liệu ngay trong buổi sáng.

"Ban quản lý dự án và nhà đầu tư đã nỗ lực hoàn tất các điều kiện để trạm xăng kịp đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm", ông Huy nói.

Trạm xăng dầu trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại trạm dừng nghỉ tại Hàm Thuận Bắc đã khai trương sáng nay. Ảnh: Tư Huynh

Trước đó, Công ty Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành được Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với hai cửa hàng nằm hai bên tuyến tại trạm dừng nghỉ núi Xả Thô, xã Hàm Thuận Bắc.

Trạm dừng nghỉ núi Xả Thô đạt tiêu chuẩn 4 sao, đã hoàn thành nhiều hạng mục và đưa vào khai thác từ cuối tháng 12/2025. Với việc bổ sung cửa hàng xăng dầu, trạm hiện có đầy đủ các dịch vụ thiết yếu trên trục cao tốc TP HCM - Nha Trang như vệ sinh, ăn uống, cung cấp nhiên liệu và trạm sạc xe điện.

Nhiều xe đi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cửa hàng trạm xăng dầu ở trạm dừng nghỉ núi Xả Thô đổ nhiên liệu, sáng 11/2. Ảnh: Tư Huynh

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng, gồm hai trạm đối diện hai bên tuyến, mỗi trạm rộng khoảng 5 ha, do liên danh Thành Thành Nam - Châu Thành - Việt Hàn - Sài Gòn Investment - Thành Thành Công Lâm Đồng thực hiện.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km là một trong bốn dự án thành phần của tuyến cao tốc TP HCM - Nha Trang, khai thác từ năm 2023. Hơn nửa tháng qua, tuyến cao tốc dài hơn 400 km này không có trạm xăng hoạt động, sau khi cửa hàng xăng dầu trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông đường dài.

Hướng tuyến cao tốc từ TP HCM đi Nha Trang. Đồ họa: Đăng Hiếu

Việt Quốc