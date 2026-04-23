Đồng Nai có thêm khu công nghiệp xanh 1.800 tỷ đồng

Khu công nghiệp Long Đức 3 do nhà đầu tư Nhật Bản xây dựng tại 2 xã Bình An và Long Thành với số vốn 1.800 tỷ đồng cạnh sân bay Long Thành.

Sáng 23/4, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Đức 3 thuộc Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) khởi công Khu công nghiệp Long Đức 3.

Khu công nghiệp mới được xây dựng trên 224 ha tại xã Long Thành và Bình An, cạnh sân bay Long Thành. Trước khi khởi công, dự án đã được quy hoạch phân khu, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo điều kiện triển khai.

Khu vực xây dựng KCN Long Đức 3. Ảnh: Phước Tuấn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết Khu công nghiệp Long Đức 3 có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng động lực phát triển của tỉnh, kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đặc biệt là Sân bay Long Thành.

"Với lợi thế này, tỉnh Đồng Nai xác định Long Đức 3 sẽ là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc hình thành các trung tâm sản xuất, logistics và công nghiệp hỗ trợ hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu", bà Hoàng nói.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, hướng tới trung hòa carbon, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong quản lý năng lượng, xử lý môi trường và vận hành hạ tầng. Đây là định hướng phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam cũng như xu thế đầu tư quốc tế hiện nay.

Hiện dự án Khu công nghiệp Long Đức 3 đã thu hút sự quan tâm của hơn 50 nhà đầu tư, được kỳ vọng thu hút tổng vốn khoảng 3,5 tỷ USD.

Đồng Nai cũng là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước. Theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2030, Đồng Nai có 89 khu công nghiệp. Hiện nay, địa phương có 58 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 43 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Phước Tuấn