Đồng Nai có khu nông nghiệp công nghệ cao 30.000 tỷ đồng

Sáng 3/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã khởi động dự án Khu Chăn nuôi, chế biến nông sản tập trung công nghệ cao với quy mô hơn 1.500 ha, vốn đầu tư khoảng 30.500 tỷ đồng.

Dự án thuộc xã Thuận Lợi gồm các hạng mục chính như: Khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao với diện tích 410 ha; Khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao theo chuỗi khép kín với diện tích 76 ha; Khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu với diện tích 600 ha; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với diện tích 80 ha.

Dự án hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm, chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai là nhà đầu tư với tổng vốn sơ bộ khoảng 30.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2029.

Mô phỏng khu chăn nuôi chế biến nông nghiệp cao. Ảnh: Thái Hà

Ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết Dự án Chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận Lợi thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

"Dự án không chỉ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu mà còn hướng tới xây dựng mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, tuần hoàn - từ con giống, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu", ông Long nói.

Phước Tuấn