Đồng Nai bắn pháo hoa 12 điểm mừng 10 phường mới

Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa tại 12 điểm tối 30/4, gồm 2 vị trí tầm cao và 10 điểm tầm thấp, mừng 51 năm thống nhất và thành lập 10 phường mới.

Theo kế hoạch, lúc 21h ngày 30/4, hai điểm Trấn Biên và Bình Phước sẽ bắn pháo hoa tầm cao. 10 phường mới gồm Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với 90 dàn, trong 15 phút. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Bắn pháo hoa ở điểm cầu Hóa An qua phường Trấn Biên, tối 30/4 tới. Ảnh: Nguyễn Cường

Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ người dân.

Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai vào ngày 23/4. Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737,18 km2, dân số khoảng 4,49 triệu người, gồm 33 phường và 62 xã. Trụ sở hành chính giữ nguyên; tổ chức bộ máy cơ bản ổn định, đồng thời bổ sung các cơ quan theo quy định.

Trước mắt, Chính phủ đề xuất giữ nguyên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có; tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với mô hình chính quyền đô thị trong thời gian tới.

Phước Tuấn