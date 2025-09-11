Đóng một phần cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 để lắp thiết bị giám sát

Sáng 15/9, đoạn cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 từ nút giao Gia Miêu đến nút giao Đồng Thắng (Thanh Hóa) sẽ tạm thời đóng để thi công hệ thống giám sát, điều hành giao thông.

Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết nhà thầu sẽ lắp đặt 10 giá long môn trên đoạn cao tốc dài khoảng 40 km, thời gian từ 6h đến 12h cùng ngày. Trong thời gian này, phương tiện đi qua nút giao Gia Miêu đến nút giao Đồng Thắng sẽ được điều hướng xuống các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ lân cận.

Ở hướng Bắc - Nam, phương tiện được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao Gia Miêu, đi theo quốc lộ 217B ra quốc lộ 1 rồi nhập trở lại cao tốc tại nút giao Đồng Thắng. Hướng Nam - Bắc, phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Đồng Thắng, rẽ vào tuyến kết nối TP Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân, sau đó nhập lại cao tốc tại nút giao Gia Miêu.

Tại các nút giao khác như Hà Lĩnh, Triệu Giang, Đông Xuân, phương tiện cũng được hướng dẫn đi theo quốc lộ, tỉnh lộ thay vì lưu thông trên cao tốc trong thời gian đóng đường. Đơn vị thi công sẽ bố trí đầy đủ biển báo, tín hiệu và lực lượng hướng dẫn tại chỗ để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Lê Hoàng

Các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, trong đó có tuyến Mai Sơn - quốc lộ 45, đang được lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án hoàn thành lắp đặt hệ thống trước 31/10, vận hành thử, bàn giao và đưa vào khai thác trước 31/12.

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 dài 63 km, đi qua Ninh Bình và Thanh Hóa, được triển khai giai đoạn 1 với 4 làn xe, nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến có điểm đầu tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình), kết nối với cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn; điểm cuối tại nút giao đường Nghi Sơn - Thọ Xuân, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).