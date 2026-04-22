Đóng một phần ba cao tốc qua Quảng Trị để lắp giá long môn

Từ ngày 22 đến 26/4, nhiều đoạn trên cao tốc Vũng Ánh - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ tạm thời đóng hai chiều để lắp đặt giá long môn.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đã lập kế hoạch tổ chức giao thông trên các tuyến này để nhà thầu lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Việc tạm đóng đường được thực hiện theo từng đoạn, ở cả hai chiều. Ngày 22/4, cao tốc Bùng - Vạn Ninh sẽ đóng đoạn từ nút giao nông trường Việt Trung đến Nhật Lệ. Phương tiện đi hướng Bắc - Nam đến nút giao Việt Trung rẽ xuống đường Hồ Chí Minh nhánh đông, vào nút Nhật Lệ để nhập lại cao tốc và tiếp tục hành trình. Tương tự, ôtô đi hướng Nam - Bắc đến nút giao Nhật Lệ rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đến nút Việt Trung để nhập lại cao tốc đi ra Bắc.

Ôtô hướng Nam - Bắc được phân luồng tại nút giao Nhật Lệ rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông đến nút giao Nông trường Việt Trung nhập vào cao tốc, sáng 22/4. Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4

Ngày 23/4, cao tốc Bùng - Vạn Ninh đóng đoạn từ nút giao Cự Nẫm đến nút giao nông trường Việt Trung. Trên hướng Nam - Bắc, phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Việt Trung, rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông, sau đó nhập lại cao tốc tại nút giao Cự Nẫm. Trên hướng Bắc - Nam, ôtô rẽ xuống nút giao Cự Nẫm, vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đến nút Việt Trung để nhập lại cao tốc.

Ngày 24/4, cao tốc Bùng - Vạn Ninh đóng đoạn từ nút giao Nhật Lệ đến nút giao quốc lộ 9B. Trên hướng Bắc - Nam, phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Nhật Lệ, rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông, sau đó nhập lại cao tốc tại nút giao quốc lộ 9B. Ở chiều ngược lại, phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 9B, rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông, rồi nhập lại cao tốc tại nút Nhật Lệ.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao Cự Nẫm. Ảnh: Đắc Thành

Ngày 25/4, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 9B đến nút Trường Phú. Trên hướng Bắc - Nam, phương tiện đến nút giao quốc lộ 9B rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đến nút Trường Phú để nhập lại cao tốc. Trên hướng Nam - Bắc, ôtô đến nút Trường Phú, rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh đông, sau đó nhập lại cao tốc tại nút giao quốc lộ 9B.

Ngày 26/4, cao tốc Vũng Áng - Bùng đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 12A đến nút giao Cự Nẫm. Trên hướng Bắc - Nam, phương tiện tới nút giao quốc lộ 12A rẽ xuống quốc lộ 1, qua phường Nam Gianh, đến đường tránh Đồng Hới tại nút giao Điện Biên Phủ, sau đó rẽ lên nút Nhật Lệ để nhập lại cao tốc. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ nút giao Nhật Lệ xuống quốc lộ 1, đến phường Nam Gianh, rẽ vào quốc lộ 12A để vào lại cao tốc.

Thời gian tạm đóng đường phục vụ thi công từ 7h đến 11h30 mỗi ngày. Đơn vị thi công bố trí biển báo, tín hiệu và lực lượng hướng dẫn tại chỗ để hỗ trợ tài xế di chuyển. Tài xế được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Cao tốc Vũng Ánh - Bùng dài hơn 55 km, Bùng - Vạn Ninh gần 49 km và Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km qua tỉnh Quảng Trị. Giai đoạn một của dự án có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80-90 km/h. Ba tuyến cao tốc này không có làn dừng khẩn cấp liên tục, chỉ bố trí một số điểm dừng cách quãng 4-5 km/điểm.

Dự kiến ba cao tốc này thu phí trong năm 2026 nên đơn vị quản lý triển khai lắp đặt giá long môn để giám sát.

Đắc Thành - Đoàn Loan