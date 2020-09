Đông mạch máu cứu bé bị truyền máu song thai

Bà bầu 24 tuổi, ở Vĩnh Phúc, thai song sinh 20 tuần bị truyền máu song thai, được bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dùng laser đông mạch máu cứu sống một bé.

Hội chứng truyền máu song thai là hai thai có hai túi ối riêng biệt nhưng chung một bánh nhau, khiến máu của một thai nhi truyền cho thai còn lại. Hậu quả, một thai chậm tăng trưởng nặng, suy tim vì cho máu, thai nhi còn lại có quá nhiều nước ối, tim to do nhận quá nhiều máu. Trường hợp này nếu không can thiệp cả hai em bé sẽ chết; hoặc chỉ có thể ưu tiên một bé chào đời.

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hội chẩn, quyết định phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi buồng ối và laser quang đông (kỹ thuật đông mạch máu bằng laser). Laser quang đông sẽ hủy mạch máu nuôi dưỡng thai nhi suy tim, chậm phát triển và giữ lại thai nhi có tim to. Ca mổ thành công, 5 tuần sau, sản phụ không mắc lại hội chứng truyền máu song thai.

Em bé còn lại là trai, ở trong bụng mẹ tới ngày 26/2 thì sinh non nặng 750 g. Bé tiếp tục được nuôi dưỡng theo chế độ đặc biệt trong 103 ngày đến khi khỏe mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết đây là một trong 40 trường hợp được bệnh viện ứng dụng laser quang đông để điều trị hội chứng truyền máu song thai, kể từ tháng 10/2019. 20 sản phụ đã sinh con thành công nhờ phương pháp này, 20 sản phụ khác đang trong quá trình theo dõi, nuôi dưỡng thai sau can thiệp.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi laser quang đông tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Laser quang đông là kỹ thuật khó nhất trong can thiệp sản phụ khoa trên thế giới, mới nhất tại Việt Nam hiện nay. Bác sĩ phải tìm cách khéo léo đưa các dụng cụ được chế tạo tinh vi vào buồng tử cung chật hẹp để thao tác, cứu các em bé nhưng không gây sảy thai và đẻ non. Tỷ lệ phẫu thuật thành công là 85%.

Hội chứng truyền máu song thai xảy ra ở 10-15% trường hợp sản phụ mang hai thai có chung một bánh nhau. Hội chứng này xuất hiện ba tháng giữa của thai kỳ, có diễn biến xấu, nặng, 90% thai nhi mắc tử vong nếu không được điều trị. Sản phụ mắc hội chứng truyền máu song thai có thể sinh non, nhiễm trùng ối, thiếu máu...

Trước khi có laser quang đông, nhiều biện pháp điều trị hội chứng truyền máu song thai như làm giảm thể tích nước ối, cải thiện lượng máu trong nhau thai, giảm nguy cơ sinh non, cứu khoảng 60% trẻ bị ảnh hưởng hoặc phẫu thuật hủy thai có chọn lọc, truyền máu cho thai trong buồng tử cung, đốt mạch nối giữa hai thai bằng laser, hủy một thai bằng cắt dây rốn hoặc bằng laser...

20 sản phụ mắc hội chứng các dải xơ quấn thắt vào thai nhi (dải xơ buồng ối) cũng được can thiệp bằng laser quang đông. Hội chứng này khiến các em bé bị ảnh hưởng nặng, ví dụ xương cong, khoèo chân, tổn thương não, hộp sọ, giới hạn chức năng vận động... Bác sĩ sẽ can thiệp khi mẹ mang thai từ hơn 17 tuần đến 26 tuần, loại bỏ các dây xơ gây áp lực để em bé tiếp tục phát triển.

Chi Lê