Hội chứng truyền máu song thai cướp đi hai em bé

Quảng NinhSản phụ 37 tuổi, nhập viện khi có dấu hiệu chuyển dạ, nhau bong non, mang thai song sinh 27 tuần trên vết mổ đẻ cũ.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ngày 16/6 xác định đây là trường hợp đặc biệt, sản phụ không chỉ bị nhau bong non mà còn mắc hội chứng truyền máu song thai. Một thai nhi chỉ nặng 800 g nhợt nhạt do mất máu, bé còn lại nặng 900 g màu đỏ ngàu do thừa máu.

Các bác sĩ khoa Sản và khoa Sơ sinh cấp cứu tích cực cho sản phụ và thai nhi ngay trong phòng mổ. Tuy nhiên do phát hiện muộn, hai bé không qua khỏi. Trong suốt 27 tuần mang thai, sản phụ chỉ đi siêu âm kiểm tra một vài lần tại phòng khám tư nhân mà không thực hiện kiểm tra theo khuyến cáo của bác sĩ.

Hậu phẫu, sức khỏe sản phụ ổn định.

Truyền máu song thai còn gọi là Twin-twin transfusion syndrome -TTTS, một bệnh lý tỷ lệ mắc 0,1-1,9/1.000 trẻ sinh ra. Hội chứng xảy ra trong thai kỳ khi người mẹ mang thai cặp song sinh cùng trứng và cùng một bánh nhau.

Hội chứng dẫn đến tình trạng máu phân phối không đều giữa các thai nhi do ở bánh nhau xuất hiện những bất thường trong mạch máu, khiến lượng máu cung cấp cho một thai nhi được truyền đến thai nhi còn lại qua nhau thai. Một thai cho máu và một thai nhận máu. Thai nhi nhận máu thường sẽ lớn hơn, huyết áp cao hơn so với bình thường, thai còn lại không nhận đủ lượng máu và chất dinh dưỡng, oxy nên sẽ nhỏ hơn. Khi mắc hội chứng truyền máu song thai, nếu không được điều trị thì 90-100% thai nhi sẽ chết. Trường hợp một trong hai thai chết thì 25% thai còn lại bị di chứng thần kinh nặng nề.

Một số sản phụ mắc hội chứng truyền máu song thai có các biểu hiện đau bụng, co thắt hoặc đau thắt, trọng lượng cơ thể tăng đột ngột, bàn tay và bàn chân bị sưng ở ngay thời kỳ đầu của thai kỳ, tăng huyết áp... Thai phụ mang song thai có thể phát hiện được sớm nhờ việc siêu âm thường xuyên.

Điều trị hội chứng song thai bằng cách phẫu thuật hủy thai có chọn lọc, truyền máu cho thai trong buồng tử cung. laser đốt mạch nối giữa hai thai... Điều trị bằng phẫu thuật laser khi ở giai đoạn tuổi thai 16-26 tuần là phương pháp tối ưu hiện nay.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi mang thai, đặc biệt là song thai, sản phụ cần phải thường xuyên siêu âm trong suốt thai kỳ để kiểm soát được kích thước và tình trạng sức khỏe của cặp thai nhi trong bụng.

Thúy Quỳnh