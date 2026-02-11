Động lực khiến hàng trăm nghìn du học sinh Việt đổ sang Hàn Quốc

Gần 108.000 du học sinh Việt đến Hàn Quốc, chiếm 1/3 tổng số và vượt Trung Quốc trở thành nhóm sinh viên quốc tế đông nhất ở xứ kim chi.

So với năm 2024, số này đã tăng 16%. Tờ The Korea Times đánh giá đây là sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2017, giúp Hàn Quốc đạt mục tiêu thu hút 300.000 sinh viên quốc tế sớm hai năm so với kế hoạch (2027).

Theo Khảo sát việc làm và tình trạng người nhập cư của Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố tháng 12 năm ngoái, người Việt chủ yếu theo lĩnh vực ngôn ngữ và khoa học xã hội, khoảng 61% du học tự túc. Chừng 79% người được hỏi cho biết sẽ ở lại sau tốt nghiệp, trong đó 38% dự định đi làm, còn lại sẽ học lên cao hơn.

Các chuyên gia nhìn nhận đây là kết quả của chính sách thu hút du học sinh của chính phủ và các đại học Hàn Quốc, cùng sự gần gũi về địa lý với người Việt.

Anh Nguyễn Đức Thành, giám đốc trung tâm du học Alpha, thấy đòn bẩy lớn nhất đến từ chính sách thí điểm visa Đại đô thị D2. Du học sinh ở 10 thành phố nộp hồ sơ xin visa trực tiếp từ Cục Xuất nhập cảnh mà không cần qua Đại sứ quán Hàn Quốc.

Có visa diện này, sinh viên được làm thêm tối đa 30 giờ/tuần (tăng 5 giờ so với trước đó); giảm yêu cầu chứng minh tài chính từ 16-20 triệu won xuống còn 8-10 triệu won; được thực tập ngay trong kỳ học; hỗ trợ việc làm và định cư sau tốt nghiệp.

Chị Thùy Linh, chuyên viên tổ chức tư vấn du học Sunny, đồng tình, đánh giá lượng người Việt du học bằng visa D2 năm qua tăng rõ rệt.

Còn GS Trương Nguyễn Tâm Nguyên, Đại học Yeungnam, thấy các đại học Hàn Quốc chú ý hơn tới sinh viên Việt Nam, cấp học bổng dồi dào và mở văn phòng đại diện ngày càng nhiều.

Gần đây, nhiều trường mở rộng và nới lỏng điều kiện học bổng. Ví dụ, du học sinh hệ đại học có thể xin học bổng với chứng chỉ TOPIK từ cấp độ 2/6 thay vì cấp 3 như trước. Đại học Konkuk, Kyung Hee,... giảm từ 30-100% học phí kỳ đầu cho du học sinh nếu có chứng chỉ TOPIK cao, thường từ cấp 4 trở lên.

Với bậc cao học, từ lâu vẫn có nhiều hình thức học bổng với mức tài trợ lớn, như học bổng chính phủ GKS, học bổng giáo sư. Sinh viên Đại học Bách khoa, Khoa học tự nhiên,... thường được các giáo sư Hàn Quốc trực tiếp tới tuyển. Họ được miễn học phí, trả lương và phí sinh hoạt, để học và nghiên cứu.

Sinh viên còn có thể xin học bổng vùng (ngoài thủ đô Seoul) ở nhiều trường như Đại học Yeungnam, Đại học Daegu,...; hay học bổng doanh nghiệp từ Samsung, Hyundai, POSCO...

Để thu hút du học sinh, nhiều trường tăng cường mở chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, đặc biệt các ngành STEM, theo GS Nguyên.

Khuôn viên Đại học Hàn Quốc. Ảnh: Korea University Fanpage

Một lợi thế khác của Hàn Quốc trong thu hút du học sinh Việt, theo anh Thành và chị Linh là học phí khá "dễ thở" so với các đại học ở châu Âu, Mỹ, Australia.

Các đại học nước này thu khoảng 85-200 triệu đồng một năm, không chênh lệch quá lớn so với các chương trình chất lượng cao ở Việt Nam, nhưng mang đến trải nghiệm và tấm bằng quốc tế. Chất lượng giáo dục cũng tốt có tiếng, nhất là với các ngành công nghệ, cơ khí, ngoại ngữ, làm đẹp, điều dưỡng hay thiết kế...

Sau tốt nghiệp, du học sinh có thể ở lại tìm việc, hoặc về Việt Nam đầu quân cho các dự án, công ty, tập đoàn có vốn Hàn Quốc. Đây đang là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký lên tới 94 tỷ USD, tính đến tháng 11 năm ngoái.

Vị trí địa lý thuận tiện và cộng đồng người Việt đông đảo cũng là yếu tố quan trọng thu hút thêm nhiều sinh viên sang xứ sở kim chi.

Cuối cùng, Tiến sĩ Trần Hữu Trí, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng sức hút của Hàn Quốc là nhờ giữ được những nét văn hóa Á Đông đặc trưng, vừa mới mẻ, vừa gần gũi, dễ dàng tiếp cận giới trẻ qua phim ảnh và âm nhạc.

Hoàng Uyên và Huyền Trang, cũng du học Hàn Quốc vì những lý do này. Uyên, 25 tuổi, vừa bắt đầu chương trình học tiếng tại Đại học Chung-Ang (Seoul) trước khi vào học thạc sĩ ngành Logistics quốc tế. Cô cho biết từng làm việc cho một tập đoàn điện tử lớn của Hàn Quốc. Trải nghiệm thực tế cùng niềm yêu thích K-pop từ nhỏ đã thôi thúc cô lên đường.

Uyên nhìn nhận đây là nơi ngành logistics phát triển mạnh, chương trình chú trọng tính thực tiễn và nghiên cứu, phù hợp với định hướng lâu dài - trở thành tiến sĩ rồi về Việt Nam giảng dạy.

Còn Trang, 20 tuổi, chọn con đường du học nghề tại một trường cao đẳng ở Seoul, vì say mê ngành làm đẹp và phong cách thẩm mỹ Hàn Quốc qua phim ảnh. Trang kỳ vọng những kỹ năng thực tế tại "thủ phủ" trang điểm thế giới sẽ giúp cô khởi nghiệp kinh doanh khi trở về.

Dù cơ hội mở rộng, chị Linh lưu ý du học sinh nắm và tuân thủ quy định về việc làm. Cụ thể, từ tháng 7/2025, sinh viên quốc tế vi phạm như làm quá số giờ, không có giấy đăng ký hoặc đi làm khi chưa đủ điều kiện... dù chỉ một lần cũng bị cấm vĩnh viễn quyền đăng ký làm thêm (trước đây có thể đăng ký lại sau 1 năm).

Còn anh Thành nhấn mạnh sinh viên cần chuẩn bị tâm lý tự lập và tài chính vững vàng để không bị chệch hướng.

"Cần xác định đi học ngành gì, để làm gì, ở lại hay quay về. Không nên xem làm thêm là công việc chính", anh nói.

Khánh Linh