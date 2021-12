Dòng lốp mới dành riêng cho ôtô điện

Hãng lốp Mỹ Goodyear ra mắt loại lốp thiết kế mới với các đặc điểm tối ưu dành cho ôtô điện, đặc biệt là xe Tesla.

Dòng sản phẩm mới của Goodyear là một trong những hành động mới nhất liên quan tới xu hướng dịch chuyển sang xe điện của toàn ngành công nghiệp ôtô. Và thương hiệu ôtô đầu tiên sử dụng dòng lốp mới này là Tesla - cũng là một hãng từ Mỹ.

Lốp mới ElectricDrive GT của Goodyear được phát triển riêng cho xe điện, với một trong những đặc trưng là ta-lông bất đối xứng. Ảnh: Goodyear

Thực tế, ôtô điện cần loại lốp có những đặc điểm khác so với lốp dùng cho ôtô động cơ đốt trong. Đặc trưng của xe điện là nặng hơn so với mẫu xe xăng, dầu cùng loại dầu do gói pin nặng, lại phải tập trung vào hiệu suất sử dụng điện sao cho mỗi lần sạc pin đi được quãng đường nhiều nhất có thể. Vì thế, các lốp sẽ phải xem xét lại sự cân bằng giữa độ bám đường, vận hành và hiệu suất hoạt động.

Ngoài ra, xe điện chạy rất êm, nên những âm thanh khác, như tiếng ồn của lốp, sẽ dễ nhận biết hơn. Goodyear hướng tới điều đó với công nghệ SoundComfort.

Lốp ElectricDrive GT là loại lốp 4 mùa với ta-lông bất đối xứng, dự kiến ra mắt trong 2022. Đầu tiên là kích thước 255/45R19 104W XL - tương ứng với kích thước lốp cho Tesla Model Y và Model 3, và có thể sử dụng cho cả các mẫu xe điện hiện hành.

Goodyear không phải hãng đầu tiên sản xuất lốp xe dành riêng cho ôtô điện. Đã có những hãng lớn khác gồm Michelin, Continental và Bridgestone. Trong đó, Michelin thậm chí phát triển một phiên bản dành cho xe điện từ loại lốp hiệu suất cao Pilot Sport từ những bài học thiết kế cho xe đua Formula E.

Mỹ Anh (theo Electrek)