Ôtô điện nặng hơn xe xăng, dầu nên an toàn hơn

Khối pin rất nặng, vì thế, ôtô điện thường nặng hơn so với một mẫu xe tương tự dùng động cơ xăng hoặc dầu.

Điều này có những hệ quả quan trọng đối với sự an toàn, nhưng phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường về các rắc rối liên quan tới khối lượng và tốc độ.

Ví dụ, mẫu bán tải điện GMC Hummer EV phiên bản Edition 1 có rất nhiều pin nhằm tăng sức mạnh và hành trình mỗi lần sạc nên trọng lượng xe khoảng 4.082 kg.

Hummer EV - bán tải điện nặng 4.082 kg. Ảnh: GMC

Trong trường hợp va chạm, sức nặng có thêm này sẽ giúp người trên xe. Những thống kê khiếu nại bảo hiểm cho thấy người sử dụng xe điện có xu hướng ít bị thương hơn so với người đi mẫu xe tương tự dùng động cơ xăng.

Không còn khối động cơ kim loại lớn ở phía trước, xe điện có thêm không gian trống. Nhưng xu hướng khiếu nại thương tích cũng cùng với dòng xe hybrid, theo Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Xe hybrid cũng nặng hơn do trọng lượng của pin đồng thời vẫn có một động cơ dưới nắp ca-pô.

Nhưng việc xe nặng hơn có thể tin không vui đối với những người bị xe điện đâm trúng, bởi lực tác động sẽ phản hồi về phía xe nhẹ hơn.

Tại sao nặng hơn lại tốt hơn, nhưng chỉ với người ngồi bên trong

Đơn giản là về vật lý. Khi hai vật thể chuyển động đâm vào nhau, thứ nặng hơn sẽ có xu hướng di chuyển thêm, ít hay nhiều, theo hướng đang đi. Nhưng thứ nhẹ hơn sẽ đổi hướng rất đột ngột. Dù chiếc xe nhẹ hơn không bị đâm vỡ nát, thì sự chệch hướng cũng đủ tồi tệ đối với người ngồi bên trong. Có nghĩa, người trên chiếc xe nặng hơn chỉ giống như bị thụi mạnh, và khối lượng vượt trội của xe có thể là nhân viên cứu hộ.

Không chỉ chiếc Hummer EV rất nặng. Những xe điện khác cũng nặng hơn đáng kể so với phiên bản dùng động cơ đốt trong. Mẫu bán tải điện Ford F-150 Lighting hơn 725 kg so với F-150 máy xăng. Tương tự, Volvo XC40 Recharge nặng hơn 453 kg so với Volvo XC40 máy xăng.

Xe điện hạng sang Volvo XC40 Recharge. Ảnh: Volvo

GMC Hummer EV Edition 1 có quãng đường và sức mạnh vượt trội so với bất cứ phiên bản động cơ đốt trong nào của mẫu bán tải này. Cũng có nghĩa xe trang bị rất nhiều pin. Khối pin đồ sộ này, bên cạnh các chi tiết dành cho một chiếc xe off-road, là lý do khiến trọng lượng đạt mức 4.082 kg, theo Michael Farah, đại diện của General Motors.

Xe cộ nặng hơn không phải điều mới mẻ, cũng không phải chỉ riêng ở xe điện. Trọng lượng trung bình của xe con đã tăng trong 40 năm qua, theo một báo cáo của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), từ mức khoảng 1.450 kg lên gần 1.905 kg. Đó còn bởi khách hàng ngày càng có xu hướng chuyển sang xe bán tải và SUV - những dòng xe này cũng thường nặng hơn.

Không chỉ là xe điện, mà sự khác biệt giữa các loại xe có trọng lượng khác nhau cũng là điểm mấu chốt về an toàn. Khi một xe con và một xe tải đâm nhau, khác biệt về trọng lượng có thể tạo ra những tác động rất khác đối với hai bên.

Tác động tới mặt đường

Những chiếc xe nặng hơn có thể tác động tới mặt đường cũng như các cây cầu, nhưng các chuyên gia không tán thành với việc có những thiệt hại từ tác động này. Phần lớn đường đi, các cao tốc và những cây cầu được thiết kế để chịu được sức nặng của những cỗ xe tải khổng lồ còn nặng hơn nhiều so với những mẫu xe con chạy điện.

David Orr từ Chương trình đường dân sinh của Đại học Cornell trấn an, rằng không cần phải lo lắng. Những con đường hai làn nhỏ nhất ở các địa phương cũng có thể dễ dàng chịu được sức nặng của GMC Hummer EV. Dù đường dân sinh thường có nhiều xe con qua lại hơn, thì kể cả những chiếc SUV có nặng hơn nữa cũng không thể làm đường sá hư hỏng.

Thậm chí nếu những chiếc xe điện có làm hư hỏng mặt đường nhanh hơn bình thường, đó cũng là một mức giá nhỏ để trả cho lợi ích từ việc môi trường xanh sạch hơn, theo Doug Mensman, giám đốc Giao thông Vận tải của thành phố Los Angeles.

"Nếu cần phải bảo dưỡng thường xuyên hơn hoặc cần xây lại, thì đó có thể là cái giá mà chúng ta, cũng như cả xã hội đã quyết định sẵn sàng chi trả từ ngân sách trong tương lai để nhận được những lợi ích này", Mensman nói.

Mỹ Anh (theo CNN)