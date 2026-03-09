Đồng Lan tái xuất

Đồng Lan, 40 tuổi, phát hành MV "Nếu anh không yêu em... DNKYE", đánh dấu sự trở lại sau bảy năm sống, làm việc ở nước ngoài.

Trong buổi ra mắt sản phẩm mới tại TP HCM, chiều 7/3, Đồng Lan nói mong muốn được kết nối khán giả, cống hiến nhiều hơn ở làng nhạc Việt. Nhiều năm sống ở các nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản, cô thấy thấm thía nhiều điều trong cuộc sống, nhất là lựa chọn hướng phát triển công việc.

Đồng Lan cho biết việc tiếp xúc với nền văn hóa và môi trường nghệ thuật khác nhau giúp cô mở rộng thế giới quan, làm giàu cảm xúc, mang đến nhiều cảm hứng mới. Bản Nếu anh không yêu em... DNKYE do cô sáng tác từ trải nghiệm của bản thân, mang giai điệu trầm buồn. Tác phẩm khắc họa tinh thần bước qua tổn thương của người phụ nữ.

Ca sĩ Đồng Lan ở sự kiện ra mắt MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo ca sĩ, khi ở xứ người cô gặp không ít khó khăn, cảm thấy bị lạc lõng giữa guồng phát triển của các nước. Cô dùng âm nhạc để xoa dịu lúc trống trải và viết tiếp những ước mơ của bản thân.

Trước đó, Đồng Lan chọn cách hoạt động âm thầm, thi thoảng phát hành một số ca khúc theo phong cách ma mị. So với các đồng nghiệp như Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn, Hiền Hồ, cô thừa nhận kém nổi bật hơn về hiệu ứng truyền thông, thiếu bài hit.

"Sự lựa chọn đi kèm với việc phải trả giá nhất định. Tôi có thể thoải mái bay nhảy, thể hiện cá tính tại nước ngoài nhưng buồn khi xa cách khán giả trong nước", giọng ca 8x nói.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (phải) bên Đồng Lan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến ủng hộ sản phẩm mới của đàn em, Đàm Vĩnh Hưng cho biết có những lần anh tiếc vì sao Đồng Lan không ở Việt Nam mà cứ lang thang nhiều nước khác nhau. Anh đánh giá cao sự can đảm của ca sĩ khi chọn con đường ít người đi nhưng vẫn hết mình và kiên trì.

Đồng Lan quê Hải Dương, từng đoạt giải nhất cuộc thi hát tiếng Pháp miền Bắc năm 2008. Năm 2010, cô vào Nam lập nghiệp. Năm 2012, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012 và được chú ý khi thể hiện các ca khúc tiếng Pháp. Năm 2019, cô ra mắt album nhạc Trịnh theo phong cách Jazz - Này em có nhớ.

MV "Nếu anh không yêu em… DNKYE" - Đồng Lan MV "Nếu anh không yêu em... DNKYE" - Đồng Lan, phát tối 7/3. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung