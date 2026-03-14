Đóng góp GDP của ngành khoa học và công nghệ tăng 35% sau hợp nhất hai Bộ

Sau một năm hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, giá trị đóng góp vào GDP của toàn ngành tăng trưởng 35%.

Tại chương trình nhìn lại một năm hợp nhất, chiều 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết năm 2025, doanh thu ngành khoa học và công nghệ đạt gần 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với 2024, đạt 122% kế hoạch. Giá trị đóng góp vào GDP của ngành là 1.440 tỷ đồng, tăng 35%. Sau quá trình sắp xếp bộ máy, Bộ hiện còn 41 đơn vị, giảm 45% so với trước.

Theo ông Hà Minh Hiệp, Chánh văn phòng Bộ, việc hợp nhất tạo ra "tư duy mới, cách làm mới và những kết quả mới". Một thay đổi lớn là chuyển từ quản lý hành chính thụ động sang vai trò dẫn dắt và kiến tạo. Trước đây, hoạt động quản lý chủ yếu tập trung vào đầu vào và thủ tục, còn nay Bộ chuyển sang đo lường kết quả đầu ra và tác động đối với phát triển kinh tế xã hội. Bộ cũng đưa AI vào quy trình xử lý công việc. Trong một năm, Bộ tham mưu trình Quốc hội thông qua 10 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trình Chính phủ ban hành 23 nghị định, 16 nghị quyết, 41 quyết định, nhiều chỉ thị và các thông tư hướng dẫn. Điều này cho thấy Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất không chỉ ổn định về tổ chức, mà đã hình thành năng lực tạo lập thể chế.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định những kết quả trên có được là nhờ sự hy sinh của nhiều người "với những cố gắng trong một năm lao động vất vả", nhưng Bộ cũng còn nhiều việc phải làm để tiếp tục hoàn thiện.

Người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ cho hay, năm đầu tiên là giai đoạn đặc biệt của một tổ chức mới, khi quá trình sắp xếp và thay đổi đi kèm nhiều tâm trạng khác nhau. Ông ví thời gian này của Bộ giống như năm đầu đời của một đứa trẻ - mong manh nhưng cũng đặt nền móng quan trọng cho cả chặng đường về sau.

Trong năm đầu, Bộ cũng xây dựng logo nhận diện và các giá trị chung cho tổ chức mới. Logo được thiết kế với ý tưởng kết hợp thiên - địa - nhân. "Thiên" là thiên thời - làm đúng thời điểm; "địa" là địa lợi - chọn đúng việc tạo ra nhiều giá trị; còn "nhân" là sự hòa hợp giữa con người.

Logo còn mang một ý nghĩa khác, là sự "kết hợp và xoay vần" của vòng tròn âm dương, với hai mặt sáng - tối, nhanh - chậm, được - mất... như hai mặt của một đồng xu. Logo thể hiện tinh thần sáng tạo, thay đổi không ngừng, nhưng vẫn giữ cái "bất biến" - hình ảnh ngôi sao vàng, tượng trưng cho sự thịnh vượng của đất nước, dân tộc.

Cùng với logo, Bộ công bố sáu giá trị cốt lõi, kết tinh từ truyền thống, gồm: Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình. Theo Bộ trưởng, ba giá trị đầu thể hiện tinh thần đi đầu, đổi mới sáng tạo, khát vọng đột phá, trong khi ba giá trị sau nhấn mạnh yếu tố con người với các giá trị nhân văn.

Bộ cũng đưa ra phương châm hành động là Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá. "Đó là cách mà chúng ta hành động", ông nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, các thế hệ lãnh đạo có thể thay đổi qua thời gian, nhưng Bộ và ngành sẽ tồn tại lâu dài như một "ngôi nhà chung" cho nhiều thế hệ. Vì vậy, ông cho rằng các đơn vị trong Bộ cần giữ được "nếp nhà", hay nét văn hóa chung tạo nên sự gắn kết và bản sắc của tổ chức.

"Đấy là giá trị kết tinh của nhiều thế hệ", ông nói, kỳ vọng sau năm đầu tiên, Bộ và ngành sẽ trở thành động lực trung tâm thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trọng Đạt

