Động đất ở Quảng Ngãi, Gia Lai khiến đồ vật rung lắc

Khoảng 1h29 ngày 6/10, nhiều người dân Quảng Ngãi và Gia Lai thấy đồ đạc rung lắc do động đất rủi ro cấp 1 ở xã Măng Ri.

Rạng sáng nay, xã Măng Ri xảy ra bốn trận động đất liên tiếp, từ hơn 0h40 tới 1h46. Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất, các trận động đất độ lớn từ 2,6 đến 4,9; độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Động đất gây rung lắc ở Quảng Ngãi, Gia Lai Rung lắc do động đất ở Gia Lai. Video: Vân Anh

Trong đó, trận thứ ba xảy ra lúc hơn 1h28, độ lớn 4,9, rủi ro thiên tai cấp 1, trùng khớp với thời điểm người dân cảm nhận rung lắc.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, nơi xảy ra động đất, cho biết người dân ở khu vực gần tâm chấn thấy đồ đạc rung lắc rạng vào sáng nay, tuy nhiên không có thiệt hại.

Trên các hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ thông tin về động đất. Chị Vân Anh, ở TP Pleiku, cho biết cảm nhận rõ đồ vật rung lắc, khi kiểm tra camera thì thấy sự việc xảy ra trong 10 giây.

Vị trí trận động đất lúc 1h28 gây rủi ro thiên tai cấp 1. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Trước đó, một tháng qua, khu vực Kon Tum (cũ), nay thuộc Quảng Ngãi xảy ra hàng chục trận động đất. Riêng ngày 29/9, nơi này xảy ra 4 trận động đất liên tiếp.

Thống kê trong 117 năm, từ 1903 đến 2020, huyện Kon Plông ghi nhận khoảng 33 trận động đất, từ 2,5 độ trở lên. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay nơi đây xảy ra hơn 200 trận động đất. Tháng 8/2022, rung chấn 4,7 độ. Lúc đó người dân một số tỉnh thành cách Kon Plông hàng trăm km cảm nhận rung lắc, đồ đạc rơi xuống đất.

Theo Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện các Khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), Kon Tum nằm trong chuỗi động đất kích thích và trong dải động đất yếu. Do đó rung chấn cực đại khu vực không vượt quá 5,5 độ. Qua quan trắc, nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan động đất kích thích do hồ chứa.

Theo đó, khi các nhà máy thủy điện hoạt động làm tăng sức ép xuống lòng đất, dẫn tới dịch trượt phát sinh động đất. Tháng 3/2021, sau khi nhà máy Thượng Kon Tum ở huyện Kon Plông tích nước phát điện, rung chấn tăng đột biến tại khu vực.

