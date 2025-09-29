Động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi

Sáng 29/9, Quảng Ngãi ghi nhận bốn trận động đất mạnh 2,6-3,6 độ, tiếp nối chuỗi rung chấn xảy ra trong tháng này.

Viện Các Khoa học Trái đất ghi nhận, lúc 9h54, ở xã Măng Bút (tách ra từ huyện Kon Plong cũ) động đất 2,6 độ Richer. Trước đó, nơi này xảy ra hai trận động đất 3 độ lúc 6h22 và 3,6 độ lúc 9h54.

Cách xã Măng Bút gần 200 km, tại xã Măng Ri (tách ra từ huyện Tu Mơ Rông cũ) cũng xảy ra động đất 2,8 độ lúc 8h41.

Các trận động đất này có độ sâu khoảng 8 km, cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi.

Vị trí trận động đất 9h54 sáng 29/9 ở Măng Bút. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Từ đầu tháng 9 đến nay, xã Măng Bút đã liên tiếp ghi nhận hàng loạt trận động đất với độ lớn dao động từ 2,8 đến 4,5 richter. Đáng chú ý, ngày 10/9 có hai trận liên tiếp, trong đó một trận đạt 4,5 độ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) đã ghi nhận hơn 1.086 trận động đất từ 3,0 đến 5,0 độ richter, trong đó có những trận gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận trưa 28/7/2024 với độ lớn 5,0 richter; trước đó ngày 23/8/2022 có trận mạnh 4,7 độ.

Theo các chuyên gia, động đất ở Kon Plông là dạng động đất kích thích, xảy ra do tác động từ hồ chứa thủy điện.

Phạm Linh