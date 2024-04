Đóng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong 11 giờ

Ninh ThuậnSau hai ngày thông xe, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm đóng từ 7h đến 18h ngày 28/4 để đảm bảo an toàn, an ninh cho lễ khánh thành.

Thông tin được Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đơn vị đầu tư dự án) cho biết chiều 27/4. Phạm vi đóng đường từ nút giao Du Long (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) đến nút giao Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Các xe di chuyển đến các nút giao này phải rẽ ra quốc lộ 1 theo đường kết nối tại hai nút giao trên. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công An (C08); Công an tỉnh và các Sở Giao thông của 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận được đề nghị phối hợp điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ khánh thành.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua cánh đồng điện gió huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận ngày đầu thông xe. Ảnh: Việt Quốc

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5 km, nền đường rộng 17 m với 4 làn xe không làn dừng khẩn cấp mà có các điểm dừng khẩn cấp cách nhau 4-5 km; vận tốc tối đa 90 km/h. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công ty (PPP) do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Xây dựng Đèo Cả, Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 với tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.

Dự án được khởi công tháng 9/2021, đến nay đã hoàn thành, được Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư và đã thông xe từ sáng 26/4. Lễ khánh thành dự án sẽ được tổ chức tại khu vực cửa bắc Hầm Núi Vung tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, chiều 28/4.

Hướng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua ba tỉnh: Khánh Hoà (5 km), Ninh Thuận (63 km) và Bình Thuận (12 km), nằm giữa hai tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đây cũng là đoạn cao tốc cuối nối Sài Gòn với Nha Trang, cùng với 4 đoạn đã hoàn thành trước đó, giúp rút ngắn thời gian từ Sài Gòn ra Nha Trang chỉ còn khoảng 4-5 giờ, giảm một nửa so với đi trên quốc lộ 1.

Việt Quốc