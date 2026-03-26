Đóng bảo hiểm không đúng thu nhập thực lĩnh sẽ thiệt thòi gì về lương hưu?

Tôi đang làm việc tại TP HCM, mức lương thực nhận mỗi tháng khoảng 14 triệu đồng, nhưng công ty chỉ đóng bảo hiểm trên mức lương hơn 8 triệu đồng, tức là thấp hơn thu nhập thực tế.

Ban đầu, tôi cũng không quá để ý vì nghĩ rằng miễn là có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ là được. Nhưng gần đây, khi nghe bạn bè và đồng nghiệp bàn về chuyện lương hưu sau này, tôi bắt đầu lo lắng. Có người nói rằng nếu đóng bảo hiểm xã hội không đúng với mức lương thực nhận thì sau này khi nghỉ hưu sẽ bị thiệt rất nhiều, lương hưu nhận được sẽ thấp hơn so với những người đóng trên mức lương đầy đủ.

Tôi băn khoăn không biết trong trường hợp của mình thì mức lương hưu sau này sẽ được tính như thế nào? Việc công ty chỉ đóng bảo hiểm trên một phần lương như vậy có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi lâu dài của tôi không? Nếu tôi tiếp tục làm việc trong nhiều năm với cách đóng bảo hiểm như hiện tại thì liệu khi về hưu, khoản lương hưu có đủ đảm bảo cuộc sống hay không?

Ngoài ra, tôi cũng muốn biết liệu người lao động như tôi có quyền yêu cầu công ty đóng bảo hiểm xã hội theo đúng mức lương thực tế hay không, và nếu công ty không thực hiện thì tôi nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Độc giả Thu Bông

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn