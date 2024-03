Đơn hàng của Boeing giảm mạnh sau loạt sự cố

Boeing có 3 đơn hàng máy bay trong tháng 1 và 15 đơn tháng 2, thấp hơn nhiều mức trung bình năm ngoái là 121.

Hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) tuần này thông báo nhận 15 đơn hàng máy bay thương mại trong tháng 2, tăng 5 lần so với tháng 1 - thời điểm hãng chỉ nhận 3 đơn hàng. Trừ số bị hủy, đơn ròng của Boeing trong tháng đầu năm nay là 0.

Tháng 1 là thời điểm kinh doanh tệ nhất của Boeing từ sau dịch Covid-19. Lần cuối hãng ghi nhận 0 đơn hàng hoặc âm là tháng 1/2021.

Tình hình tháng 2 cải thiện nhưng vẫn giảm sâu so với năm ngoái. 2023 là thời điểm khách hàng bay trở lại, khiến các hãng hàng không ráo riết mua thêm máy bay mới. Boeing nhận 1.456 đơn hàng trong năm ngoái, tương đương 121 đơn mỗi tháng. Trong đó, hơn 900 đơn ghi nhận vào nửa cuối năm.

Một chiếc Boeing 737 Max tại Triển lãm Hàng không Farnborough (Anh) năm 2022. Ảnh: Reuters

Các số liệu về bàn giao máy bay tháng 2 khá hơn, 27 chiếc, nhưng vẫn dưới mức thông thường. Tháng trước, 17 chiếc 737 Max được hãng giao cho các hãng bay Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc.

Boeing đang gặp áp lực chồng chất sau loạt sự cố về chất lượng và an toàn bay. Hôm 5/1, chiếc 737 MAX 9 của Alaska Airlines hạ cánh khẩn cấp vì bung tấm bịt cửa ở độ cao 5.000 mét. Ba ngày sau, United Airlines phát hiện loạt máy bay 737 MAX 9 bị lỏng ốc trong quá trình kiểm tra sơ bộ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu 171 chiếc 737 MAX 9 ở Mỹ dừng hoạt động để kiểm tra và bảo trì. Cuối tháng 1, Alaska Airlines thông báo cuộc kiểm tra sau sự cố bung tấm bịt cửa đã phát hiện nhiều máy bay 737 MAX 9 bị lỏng ốc. United Airlines hủy 200 chuyến bay sử dụng phi cơ này.

Đầu tuần này, một chiếc Boeing 787 Dreamliner của LATAM Airlines bị giảm độ cao đột ngột khi đang bay từ Australia đến New Zealand. Hãng bay thông báo đây là "vấn đề kỹ thuật", nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Danh tiếng của Boeing bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mẫu 737 MAX 8 bị cấm bay trên toàn thế giới sau hai vụ tai nạn thảm khốc năm 2018 và 2019, khiến 346 người thiệt mạng. Vì thế, giới phân tích cho rằng những sự cố đầu năm nay sẽ càng khiến hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới thêm khó khăn.

Chốt phiên giao dịch hôm 12/3, cổ phiếu Boeing mất 4,3%. Từ đầu năm, mã này đã giảm 29%.

Năm nay, việc bàn giao máy bay của hãng có thể chậm lại. FAA gần đây cho biết sẽ không chấp thuận kế hoạch tăng sản xuất 737 Max cho đến khi họ nhận thấy dòng máy bay này cải thiện được tính an toàn. 528 chiếc loại này được Boeing giao cho các đối tác trong năm ngoái.

Các sự cố máy bay do Boeing sản xuất cũng khiến khách hàng của họ chịu ảnh hưởng. Southwest Airlines - một trong số khách hàng lớn nhất của Boeing, hôm 12/3 cho biết số máy bay họ nhận năm nay có thể giảm hơn 40% so với dự báo, do các vấn đề an toàn, chất lượng.

"Việc kinh doanh đang không đi đúng hướng. Chúng tôi đang tích cực kiểm soát những gì trong tầm tay", CEO Southwest Bob Jordan cho biết trong một hội thảo do JP Morgan tổ chức.

Cổ phiếu Southwest Airlines hôm qua giảm tới 15%. Cổ phiếu hãng bay khác của Mỹ là United Airlines mất 1,7%.

Dù vậy, CEO Jordan cho biết Southwest tính đường dài và sẽ tìm cách khắc phục. "Tôi và nhiều CEO khác đã nói với Boeing rằng chúng tôi hiểu vấn đề. Chúng tôi cần hãng khắc phục những điểm yếu để vững mạnh hơn sau 2 năm, thậm chí 5-10 năm tới. Vấn đề này quan trọng hơn việc giao chậm tàu bay", người điều hành Southwest Airlines nói.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)