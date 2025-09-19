Đôn đốc tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn từ Nghệ An đến Quảng Trị, trong năm nay.

Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm ngày 18/9 kiểm tra hiện trường một số dự án trạm dừng nghỉ. Tại hai trạm Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) do Liên danh Petrolimex đầu tư có tiến độ "chậm, chưa đáp ứng yêu cầu". Ông Ngô Lâm yêu cầu nhà đầu tư sớm hoàn thiện phê duyệt thiết kế, bổ sung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh các hạng mục dịch vụ công.

Trong khi đó, các trạm Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng (Hà Tĩnh - Quảng Trị) do Tập đoàn Xuân Khiêm đầu tư có tiến độ tích cực hơn. Cục Đường bộ đề nghị sớm hoàn thiện khu vệ sinh, bãi đỗ xe, đường ra vào, để đưa trạm Hàm Nghi - Vũng Áng vào khai thác đầu tháng 10 và trạm Vũng Áng - Bùng vào đầu tháng 11.

Công trường trạm dừng nghỉ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Ánh. Ảnh: Phương Linh

Phó cục trưởng nhấn mạnh trước khi vận hành, các công trình phải hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm an toàn giao thông. Nhà thầu phải tuân thủ quy định về vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.

Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai xây dựng 8 trạm dừng nghỉ trên 7 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 (2017-2021) và 10 trạm dừng nghỉ trên các dự án giai đoạn 2 (2022-2025). Do ngân sách hạn chế, các trạm này được tách riêng để kêu gọi đầu tư xã hội hóa, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2025.

Anh Duy