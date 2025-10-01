Dọn dẹp sau bão Bualoi

Bão Bualoi làm tốc mái Trường Tiểu học Đức Lâm, xã Đức Thịnh tỉnh Hà Tĩnh, tôn bay khắp sân, tường rào hư hỏng. Hai ngày nay, thầy cô cùng chính quyền dọn dẹp, dự kiến ba ngày sẽ xong.
Một số trường mầm non trên địa bàn cũng hư hại, được bộ đội biên phòng tới hỗ trợ dọn dẹp.
Bộ đội biên phòng giúp người dân xã ven biển Lộc Hà lợp lại mái ngói.
Hai ngày nay, tỉnh Nghệ An hửng nắng, nước rút, người dân tranh thủ dọn dẹp sau bão. Trong căn nhà mất nóc, tấm tôn còn treo lơ lửng, bà Nguyễn Thị Hương, 45 tuổi, ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lam Thành vội sửa lại mái phòng ngủ để gia đình có chỗ nghỉ tạm.
"Bão Bualoi không chỉ cuốn mất mái nhà mà còn làm ao cá sắp thu hoạch bị lũ tràn qua, mất trắng", chị nói.
Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành đưa một số đồ dùng bị ngập nước trong phòng học ra ngoài lau chùi.
Bà Nguyễn Thị Phượng, 55 tuổi, xóm 6, xã Lam Thành nhặt nhạnh đồ dùng dưới đống gạch vỡ. Ngôi nhà kiên cố vừa ở vừa buôn bán của bà bị bão Bualoi quật đổ, mái tôn bay xa hàng chục mét.
Trước bão, vợ chồng bà đã chằng néo nhà cẩn thận, nhưng đều không giảm được thiệt hại. "May mà bảo toàn được tính mạng, vẫn còn làm lại được", bà nói.
Cảnh sát cơ động phối hợp với chính quyền địa phương giúp một gia đình ở phường Cửa Lò di dời tài sản ra khỏi ngôi nhà bị tốc mái.
Tại Quảng Trị, sáng nay trời nắng. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị lợp lại mái nhà cho người dân.
Theo thống kê, bão Bualoi làm 3.284 nhà ở Quảng Trị tốc mái, trong đó Phú Trạch, nơi tâm bão đi qua, có 2.150 nhà. Bão khiến 3 người chết, 8 người mất tích và 9 người bị thương.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt kéo tàu cá bị bão đánh chìm lên bờ. Tại xã Cửa Việt, bão đánh chìm ba tàu cá công suất hơn 20CV khi đang neo đậu trú tránh.
Tại xã Phú Trạch, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh, nhân viên điện lực điều xe cẩu đến dựng cột điện mới, kéo dây, sớm cấp điện cho khách hàng.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến sáng nay, bão Bualoi làm 29 người chết, 22 người mất tích, 8 người mất liên lạc, thiệt hại vật chất chưa được thống kê đầy đủ.
Đức Hùng - Đắc Thành
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.