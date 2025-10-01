Dọn dẹp sau bão Bualoi

Hai ngày nay, tỉnh Nghệ An hửng nắng, nước rút, người dân tranh thủ dọn dẹp sau bão. Trong căn nhà mất nóc, tấm tôn còn treo lơ lửng, bà Nguyễn Thị Hương, 45 tuổi, ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lam Thành vội sửa lại mái phòng ngủ để gia đình có chỗ nghỉ tạm.

"Bão Bualoi không chỉ cuốn mất mái nhà mà còn làm ao cá sắp thu hoạch bị lũ tràn qua, mất trắng", chị nói.