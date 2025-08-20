Nỗi ám ảnh 'cầu thủ Việt vóc dáng thấp bé' của tôi

Là một người hâm mộ lâu năm, khi xem các trận đấu, mỗi khi các cầu thủ của chúng ta tranh chấp với đội bạn là tôi lo lắng.

Tôi là một người theo dõi bóng đá Việt Nam lâu năm và là một fan cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam. Tôi cảm thấy rất tự hào rằng đội nhà đang ngày càng hùng mạnh hơn.

Thế nhưng trong suốt nhiều năm qua tôi vẫn luôn đi tìm đáp án cho câu hỏi tại sao cầu thủ Việt Nam ta lại thấp bé nhẹ cân đến như vậy? Câu hỏi ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí tôi trong những trận đấu chúng ta phải đối đầu với các đội bóng lớn của khu vực và thế giới.

Ví dụ trong giải đấu Asian Cup 2023 trong đội hình của tuyển Việt Nam có số cầu thủ cao trên 1m80 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hay như khi chúng ta đối đầu với đội tuyển Malaysia vào tháng 6 vừa qua các cầu thủ Việt Nam lại tỏ ra hụt hơi trong những pha đấu tay đôi sức mạnh.

Điều ấy khiến tôi cảm thấy buồn và lo lắng hơn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tôi biết rằng Việt Nam cũng có một số những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khá nổi tiếng, nhưng khi cho ra "lò" các cầu thủ thường khá nhỏ con và hơi gầy. Chất lượng thể chất của các cầu thủ cũng không đồng đều, sức mạnh va chạm và tốc độ cũng khá kém.

Các cầu thủ thường khá nhỏ con hoặc có to con thì cũng chỉ là thiểu số, thường là vị trí thủ môn hoặc trung vệ. Điều này đặt ra câu hỏi đó là các trung tâm liệu có quan tâm đến thể chất của các học viên hay không?

Họ thực sự đã đầu tư vào bóng đá hay chưa? Họ đã làm một cách nghiêm túc hay chưa? Nhìn vào các nền bóng đá như Brazil, Argentina... ta thấy họ cũng thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm, thể chất di chuyển cũng không quá vượt trội thế nhưng các cầu thủ của họ lại to khỏe đến như vậy?

Tại sao chúng ta không học theo cách làm bóng đá của họ như vậy, chẳng phải gần gũi hơn sao?

Romo