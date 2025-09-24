Đời thường tĩnh lặng của Lưu Tuyết Hoa

Lưu Tuyết Hoa, minh tinh Hong Kong đóng "Xóm vắng", hiếm khi ra ngoài, luôn sợ lạc đường dù ở Thượng Hải hơn 10 năm.

Nghệ sĩ 66 tuổi nhận nhiều sự chú ý khi đóng bà lão lập dị ở phim Lãng lãng nhân sinh, ra rạp Trung Quốc vào tháng 10. Hàng chục nghìn khán giả cho biết không nhận ra Lưu Tuyết Hoa. Trong một video nói chuyện với cộng sự, diễn viên nói luôn muốn thử sức, trải nghiệm nhân vật mới lạ.

Lưu Tuyết Hoa ở phim 'Lãng lãng nhân sinh' Lưu Tuyết Hoa ghi hình "Lãng lãng nhân sinh". Video: Douyin

Theo Jf daily, trong công việc, Lưu Tuyết Hoa tự tin, chuyên nghiệp và không ngừng thử thách bản thân còn ở đời thường, cuộc sống của bà tĩnh lặng với những công việc lặp lại. Hàng ngày bà xem tivi, gọi điện cho người thân, chăm sóc thú cưng, ăn cơm ở nhà.

Lưu Tuyết Hoa cho biết hơn 10 năm sống ở Thượng Hải, bà ăn bên ngoài dưới 10 lần. Ngại ồn ào, náo nhiệt nên nghệ sĩ chỉ ra phố khi có việc bắt buộc. Vì vậy, Lưu Tuyết Hoa lạ đường sá, luôn sợ lạc. Để khỏi bất an, mỗi lần đưa chó đi dạo, bà không rẽ trái phải mà chỉ chọn đi đường thẳng.

Diễn viên Lưu Tuyết Hoa. Ảnh: Jf Daily

Nghệ sĩ tiết lộ chưa đến nhiều danh lam thắng cảnh của Thượng Hải. Bà không quen dùng laptop, cũng mù mờ với các chức năng của điện thoại thông minh. Lưu Tuyết Hoa luôn né tránh các buổi tiệc vì không thích nói chuyện với người lạ.

Diễn viên đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình. Những năm gần đây bà tham gia Ngọc minh trà cốt, Mặc vũ vân gian, Vi vũ yến song phi, Phi hồ ngoại truyện. Ngoài ra, Lưu Tuyết Hoa lưu diễn kịch sân khấu.

Những cảnh khóc của Lưu Tuyết Hoa trên màn ảnh Lưu Tuyết Hoa nổi tiếng với các vai diễn đẫm nước mắt trong phim Quỳnh Dao. Video: Bilibili

Minh tinh hoạt động nghệ thuật 47 năm, lưu dấu ấn với loạt phim chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao như Dòng sông ly biệt, Kỷ độ tịch dương hồng, Bên dòng nước, Người vợ câm, Xóm vắng. Nghệ sĩ còn từng tham gia Bao Thanh Thiên 1993, Bạch phát ma nữ truyện, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Thiếu nữ Từ Hy, Tiếu ngạo giang hồ 1985, Chân Hoàn truyện.

Lưu Tuyết Hoa trải qua 12 năm hôn nhân với biên kịch người Đài Loan Đặng Dục Côn. Năm 2011, ông Đặng qua đời tại nhà riêng, do rơi từ tầng cao, từ đó Lưu Tuyết Hoa sống một mình. Bà lên kế hoạch ở viện dưỡng lão để được đảm bảo về y tế.

Như Anh (theo Jf daily)