Fan không nhận ra Lưu Tuyết Hoa ở phim mới

Hàng nghìn khán giả cho biết bất ngờ với tạo hình của minh tinh Hong Kong Lưu Tuyết Hoa ở phim "Lãng lãng nhân sinh".

Để nhập vai, hàng ngày Lưu Tuyết Hoa mất ba tiếng hóa trang bà lão gần 90 tuổi. Các nhân viên tô da ngăm đen, rám nắng cho diễn viên, tạo nếp nhăn ở cổ, mặt và tay chân. Bà còn đeo răng giả, đội tóc bạc.

Lưu Tuyết Hoa ở phim 'Lãng lãng nhân sinh' Lưu Tuyết Hoa ghi hình "Lãng lãng nhân sinh". Video: Douyin

Tác phẩm do Mã Lâm đạo diễn, kể về nhân vật chính Hoàng Vinh Phát (Hoàng Bột đóng) - người từng gặt hái thành công ở phố thị, phải về quê tĩnh dưỡng vì mắc bệnh. Ở thôn làng, xoay quanh anh là Hoàng Học Đệ (Lưu Tuyết Hoa) - bà lão tính tình, hành động kỳ quặc; Hoàng Viễn Đạt - con trai vừa nghịch ngợm vừa ăn nói hỗn hào; Trần Lê Trân - người vợ sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" nếu vợ chồng mâu thuẫn.

Lưu Tuyết Hoa đóng bà lão nông thôn. Ảnh: Mtime

Diễn viên Ân Đào, đóng vợ Hoàng Vinh Phát, giật mình khi lần đầu nhìn tạo hình Lưu Tuyết Hoa trong khi nghệ sĩ nói không nhận ra chính bản thân ở phim mới. "Có lẽ đây là lần duy nhất tôi có cơ hội thử sức tạo hình như thế này", bà nói.

Video giới thiệu vai diễn của nghệ sĩ thu hút hàng chục nghìn bình luận trên nền tảng Douyin, phần lớn nói nếu không đọc chú thích, họ không biết nhân vật bà lão là do Lưu Tuyết Hoa đóng.

Tạo hình Hoàng Học Đệ. Ảnh: Mtime

Lưu Tuyết Hoa, 66 tuổi, hoạt động nghệ thuật 47 năm, lưu dấu ấn với loạt phim chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao như Dòng sông ly biệt, Kỷ độ tịch dương hồng, Bên dòng nước, Người vợ câm, Xóm vắng...Nghệ sĩ còn từng tham gia Bao Thanh Thiên 1993, Bạch phát ma nữ truyện, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Thiếu nữ Từ Hy, Tiếu ngạo giang hồ 1985... Những năm gần đây bà diễn vai phụ ở nhiều tác phẩm như Em là định mệnh đời anh, Chung cực bút ký, Phi hổ ngoại truyện.

Những cảnh khóc của Lưu Tuyết Hoa trên màn ảnh Lưu Tuyết Hoa nổi tiếng với các vai diễn đẫm nước mắt trong phim Quỳnh Dao. Video: Bilibili

Nghệ sĩ trải qua 12 năm hôn nhân với biên kịch người Đài Loan Đặng Dục Côn. Năm 2011, ông Đặng qua đời tại nhà riêng, do rơi từ tầng cao, từ đó Lưu Tuyết Hoa sống một mình tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trên Bilibili, minh tinh từng cho biết quen sống độc thân, không sợ hãi điều gì, chỉ lo chẳng may ngã hay xảy ra bất trắc nhưng không ai hay biết.

Lưu Tuyết Hoa lên kế hoạch ở viện dưỡng lão để được đảm bảo về y tế. Diễn viên tự nhận nhàm chán, ít thay đổi thói quen. Bà không thích ra ngoài, không biết dùng đồ đạc công nghệ cao. Diễn viên thuê người giúp việc định kỳ tới nhà dọn dẹp, có tài xế riêng mỗi khi cần đi xa. Hàng ngày bà dắt chó đi dạo, xem tivi, gọi điện cho chị ruột. Nhà có hai chiếc tivi ở phòng khách và phòng ngủ, bà thay phiên bật chúng suốt 24h, kể cả khi ngủ.

Như Anh (theo Mtime, Bilibili)