Đối thủ không bắt tay Sabalenka ở chung kết Brisbane

AustraliaTay vợt Ukraine, Marta Kostyuk không bắt tay, không chào hỏi và không nhắc đến Aryna Sabalenka sau khi thua chung kết Brisbane International ngày 11/1.

Trận đấu khép lại sau 1 giờ 17 phút, với chiến thắng 6-4, 6-3 cho Sabalenka, đánh dấu danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp của ngôi sao Belarus. Đây là bước chạy đà hoàn hảo để tay vợt nữ số một thế giới bước vào chinh phục Australia Mở rộng tuần tới.

Sabalenka mừng danh hiệu trên sân Pat Rafter, Brisbane, Australia ngày 11/1. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu lại là hành xử của Kostyuk, người nhiều lần công kích Sabalenka kể từ khi cuộc chiến ở quê nhà Ukraine của cô nổ ra. "Tôi muốn nói về tình hình ở đất nước tôi, nơi nhiệt độ đang là -20 độ C", Kostyuk chia sẻ trong lễ trao giải. "Em gái tôi phải ngủ với ba chiếc chăn đắp lên người vì không có hệ thống sưởi. Tôi hạnh phúc vì thấy nhiều lá cờ Ukraine ở đây. Tôi muốn thế giới biết điều đó".

Kostyuk, 23 tuổi, đang đứng thứ 26 thế giới, từng nghi ngờ nồng độ testosterone là lợi thế của Sabalenka trước các đồng nghiệp nữ. Cô phản đối tay vợt số một thế giới vì mang quốc tịch Belarus, quốc gia hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dù quyết tâm cao, Kostyuk thua cả bốn lần gặp Sabalenka.

"Tôi chúc mừng Kostyuk và đội của cô ấy", Sabalenka nói trong lễ trao giải. "Tôi hy vọng chúng ta còn nhiều dịp đối đầu".

Trong cuộc họp báo sau đó, Sabalenka cởi mở hơn khi chia sẻ về mâu thuẫn với Kostyuk. Cô nói: "Không bắt tay chào hỏi là lập trường của họ. Tôi không bận tâm. Khi vào trận, tất cả với tôi chỉ là quần vợt. Tôi không quan tâm đối thủ là Kostyuk hay Jessica Pegula, một người Mỹ. Tôi chẳng cần chứng minh điều gì cả, chỉ thi đấu với tư cách vận động viên".

Kostyuk đánh trái tay trong trận gặp Sabalenka ngày 11/1.

Như những đồng nghiệp quốc tịch Nga, Sabalenka đang dự WTA Tour với tư cách tay vợt trung lập, khi lá cờ Belarus không xuất hiện ở bất cứ bảng điểm nào có tên cô. Dù vậy, chi tiết này gần như không ảnh hưởng đến phong độ và thành tích của họ trong nhiều năm qua. Sabalenka vẫn đang là số một thế giới, trong khi các tay vợt Nga duy trì sự ổn định ở nhóm đầu cả hai bảng điểm nam và nữ.

Kostyuk mang quốc tịch Ukraine nhưng hiện sống và tập luyện như một công dân của Monaco.

Vy Anh