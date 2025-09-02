Đối thủ đá xoáy Luis Suarez

MỹThành viên ban huấn luyện Seattle Sounders nửa đùa nửa thật việc nghĩ sẽ bị Luis Suarez cắn, khi xô xát sau chung kết Leagues Cup.

Sau trận chung kết tại sân Lumen hôm 31/8, Suarez cùng các đồng đội Sergio Busquets, Maximiliano Falcon, Tomas Aviles tranh cãi dữ dội và xô xát với cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Seattle Sounders. Trong đó, Falcon kẹp cổ một cầu thủ Seattle, Busquets vung tay về phía Obed Vargas, còn Aviles tung cú đấm về phía Jackson Ragen.

Nghiêm trọng nhất là việc Suarez nhổ nước bọt về phía Giám đốc an ninh của Seattle Sounders, Gene Ramirez. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây phẫn nộ lớn.

Suarez nhổ nước bọt vào mặt đối thủ Tình huống Suarez nhổ nước bọt vào mặt đối thủ.

Ramirez được báo chí chờ đón sau sự cố này. Trái với sự căng thẳng, ông bình thản nói đùa "Tôi còn nghĩ Suarez sẽ cắn tôi". Câu nói khiến khu vực hỗn hợp bật cười.

Thành viên ban huấn luyện Seattle Sounders nhắc lại vụ Suarez cắn Giorgio Chiellini tại World Cup 2014, dẫn đến án treo giò bốn tháng và chín trận quốc tế.

HLV của Inter Miami Javier Mascherano né tránh khi được hỏi về vụ việc. "Tôi không có gì để nói, vì lúc đó ở khá xa và không thấy rõ", ông nói. "Dĩ nhiên chẳng ai muốn chứng kiến cảnh này. Nhưng nếu có phản ứng, có thể trước đó cũng có sự khiêu khích".

HLV của Seattle Sounders, Brian Schmetzer thì nói rằng sự cố đã làm lu mờ chiến thắng của đội bóng: "Thật tiếc khi những hình ảnh này chiếm hết sự chú ý, thay vì màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ chúng tôi. Nhưng cũng có thể coi đó là một lời khen cho Seattle, vì đối thủ quá thất vọng mới để cảm xúc vượt tầm kiểm soát".

Các cầu thủ của Inter Miami và Seattle Sounders xô xát sau chung kết Leagues Cup trên sân Lumen, thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ tối 31/8/2025. Ảnh: AP

Craig Burley, bình luận viên ESPN, muốn ban tổ chức phạt nặng Suarez vì hành vi phản cảm này. Theo điều lệ, hành động nhổ nước bọt bị xếp vào nhóm "phi thể thao", mức kỷ luật dự kiến từ một đến ba trận, tùy theo báo cáo cuối cùng của trọng tài. Việc khởi đầu vụ xô xát có thể bị treo giò từ một đến sáu trận - mức án có thể dành cho Busquets, Falcon và Aviles.

Trong khi đó, thủ quân Lionel Messi vẫn từ tốn, đến chúc mừng HLV Brian Schmetzer và đối thủ. Seattle trở thành CLB đầu tiên thâu tóm trọn bộ danh hiệu có thể ở Mỹ, gồm Leagues Cup, MLS Cup, CONCACAF Champions Cup, US Open Cup và Supporters' Shield. Messi đã giành hai danh hiệu cùng Miami, gồm Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024.

Hồng Duy (theo Marca)