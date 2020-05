5 lưu ý sử dụng điều hòa không khí để ngủ ngon

Những ngày tháng 5, thời tiết cả ba miền đều nóng bức. Tầm 21h - 23h, nhiệt độ ngoài trời thường 28 - 30 độ C. Trong phòng, cảm giác bí bách, nóng nực còn cao hơn. Để đi vào giấc ngủ, nhiều người phải sử dụng điều hòa, song, sau vài tiếng ngủ ngon bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn từ máy điều hòa phát ra, cơ thể bị khó chịu do lạnh hay cảm giác khô da, ngạt mũi. Nguyên nhân do mới đi ngủ, muốn làm mát phòng thật nhanh, bạn đã đặt nhiệt độ quá thấp, chọn chế độ quạt lớn và hướng gió thẳng vào mình....

Dưới đây là một số mẹo giúp ngủ ngon khi sử dụng điều hòa, theo hướng dẫn của kỹ sư điện lạnh Phạm Đức (TP HCM):

Cài đặt chế độ chạy êm

Theo thước đo cường độ âm thanh đề-xi-ben (dB), tai con người chỉ nghe tốt âm thanh có ngưỡng 50 đến 90 dB. Ở cường độ âm thanh 0 dB, chúng ta hoàn toàn không nghe thấy gì. Hơi thở của con người có độ ồn khoảng 10 dB trong khi tiếng lá rơi là khoảng 20 dB, tiếng lá xào xạc 30 dB, tiếng thì thầm 40 dB. Với những người dễ ngủ, độ ồn xung quanh dưới 50 dB là có thể ngủ được, nhưng với người khó ngủ, họ cần độ ồn thấp hơn nhiều.

Thường độ ồn của các máy điều hòa khi vận hành đều dưới 50 dB (A), bạn có thể kiểm tra độ ồn ở trong phần giới thiệu thông số kỹ thuật của sản phẩm. Tuy nhiên, độ ồn của máy có thể thay đổi, phụ thuộc vào việc lắp đặt có đúng chuẩn hay không và cách bạn chọn chế độ điều hòa khi vận hành. Với máy điều hòa không khí, nếu bạn cài đặt chế độ quạt càng lớn, độ ồn của máy càng cao. Nếu muốn độ ồn dàn lạnh khi hoạt động thấp nhất, bạn nên chọn chế độ quạt thấp nhất. Nếu muốn độ ồn của hoạt động dàn nóng có thể giảm xuống thấp hơn so với hoạt động định mức, bạn hãy bật chế độ Quiet để giảm ồn.

Các dòng máy điều hòa khác nhau sẽ có những độ ồn khác nhau. Một số máy chỉ chú trọng chạy êm ở dàn lạnh, nên nếu phòng cách âm không tốt, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ dàn nóng bên ngoài. Nếu muốn yên tĩnh tối đa, nên chọn những sản phẩm chú trọng chạy êm cả ở dàn nóng và dàn lạnh. Mẫu FTKM (ATKM) và FTKC (ATKC) của Daikin, khi chọn đồng thời cả chế độ Quiet và tốc độ quạt thấp trên điều khiển - tức là chọn chế độ chạy êm cho cả dàn nóng và dàn lạnh - độ ồn của máy chỉ là 19 dB(A), tương đương với tiếng lá rơi.

Lưu ý hướng gió của điều hòa

Nhiều người vì muốn cơ thể thật mát nên chỉnh gió hướng thẳng vào người. Một số người khi dùng điều hòa, thậm chí chỉ quan tâm cài đặt nhiệt độ mà không để ý hướng gió. Khi gió phả thẳng vào người, sau giai đoạn mát mẻ ban đầu, người dùng sẽ bị mất nước, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, khô da, khô mũi họng, thậm chí có thể bị bệnh đường hô hấp, khiến giấc ngủ không ngon.

Để có giấc ngủ ngon cũng như bảo đảm sức khỏe, khi lắp dàn lạnh điều hòa, chú ý để hướng gió không thổi thẳng về phía giường ngủ. Khi bật điều hòa, nên điều chỉnh hướng gió lệch cơ thể, đặc biệt bộ phận mặt mũi miệng.

Ngoài ra, để tránh luồng gió thổi thẳng vào người, ngay từ ban đầu, bạn có thể chọn mua điều hòa có luồng gió Coanda. Hiệu ứng Coanda là hiện tượng quỹ đạo chuyển động của dòng khí hay dòng chất lỏng bị thay đổi để xuôi theo hướng bề mặt cong mà dòng chảy đó tiếp xúc. Hiện tượng này được vận dụng vào các sản phẩm điều hòa để điều khiển luồng gió chuyển động sát bề mặt của tường hoặc trần trong phòng.

Với luồng gió Coanda, không khí lạnh được thổi lên phía trên để lấy nhiệt (hấp thụ nhiệt) ở trần và sau đó phủ xuống dưới giống như một chiếc chăn. Bạn không phải lo lắng về gió thổi trực tiếp vào người vốn gây ra các bệnh hô hấp. Không chỉ làm tăng khả năng tuần hoàn gió, hiệu ứng Coanda còn giúp làm lạnh nhanh chóng và đồng đều. Nhờ tính năng hướng gió lên trần nhà để tránh các vật cản như người, đồ đạc, hiệu ứng Coanda sẽ đưa gió đi xa hơn, tạo sự thoải mái cho người dùng.

Điều hòa FTKM của Daikin ứng dụng công nghệ luồng gió Coanda giúp người dùng thoải mái, dễ chịu.

Cân bằng độ ẩm để không làm khô da, khô mũi họng

Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, khí hậu nóng, ẩm. Độ ẩm cao gây cảm giác rít trên da, làm giảm khả năng toát mồ hôi khiến cơ thể nóng bức khó chịu, ngủ không ngon.

Sử dụng máy điều hòa không khí có thể khử ẩm cho căn phòng. Bởi máy điều hoà không khí làm lạnh bằng cách dùng môi chất lạnh để khử ẩm và hạ nhiệt độ xuống. Điều hòa được cài đặt nhiệt độ càng thấp thì hiệu quả khử ẩm càng cao. Tuy nhiên, dù có khả năng khử ẩm nhưng một số máy điều hòa không khí chỉ có chức năng kiểm soát nhiệt độ mà không thể kiểm soát được độ ẩm trong phòng, nên gây ra những khó chịu cho người dùng, khiến da, mũi họng người sử dụng bị khô, và có thể tỉnh giấc giữa chừng.

Bạn có thể hạn chế tình trạng không khí trong phòng bị khô bằng cách đặt một chậu nước trong phòng. Nếu muốn tiện nghi và thuận lợi hơn, bạn có thể chọn mua điều hòa ứng dụng công nghệ Hybrid Cooling với chức năng kiểm soát độ ẩm. Công nghê Hybrid Cooling giúp kiểm soát nhiệt độ đồng thời duy trì độ ẩm ở mức 55%-65% (mức lý tưởng với sức khỏe con người) ngay cả khi đang hoạt động ở tải thấp.

Chọn mua điều hòa có chức năng làm sạch không khí, chống ẩm mốc

Môi trường xung quanh nhiều bụi, có mùi khó chịu, ẩm mốc và khí độc hại chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Rất nhiều người có thói quen phải đóng kín từ cửa ra vào đến tất cả các cửa sổ mới ngủ được. Khi đó, không khí trong phòng bị hạn chế lưu thông với bên ngoài. Bụi bẩn, khí độc hại phát tán từ nội thất, các thiết bị trong nhà càng có cơ hội tích tụ, khiến ngủ không ngon.

Để ngủ ngon giấc và tốt cho đường hô hấp, nên chọn điều hòa chức năng làm sạch không khí, khử khuẩn, chống ẩm mốc.

Trong giai đoạn Covid-19 như hiện nay, việc giữ cho không gian sống trong lành càng được lưu tâm. Nhiều hãng sản xuất đã tích hợp các công nghệ lọc không khí vào các sản phẩm của mình hay trang bị các tấm phin lọc khí Enzyme Blue hoặc Apatit Titan - vật liệu xúc tác quang với khả năng hấp thụ vượt trội - có khả năng lọc bụi, khử mùi hôi, phin lọc bụi PM2.5 có thể loại bỏ các hạt bụi mịn siêu nhỏ kích thước khoảng 2.5 micromet (µm).

Điều hòa ATKC, FTKC của Daikin được trang bị phin lọc Apatit Titan và phin lọc PM2.5 (tùy chọn) mang lại không khí trong lành cho phòng ngủ.

Đặt chế độ vận hành ban đêm (Night-set mode hoặc Sleep mode)

Đây là chế độ chăm sóc giấc ngủ người tiêu dùng của các sản phẩm điều hòa không khí. Tùy từng dòng sản phẩm cụ thể, cơ chế hoạt động có những chi tiết nhỏ khác nhau, nhưng nhìn chung ở các máy, khi bạn chọn chế độ này, điều hòa sẽ tăng dần nhiệt độ vài lần, tổng cộng khoảng 2 độ C so với nhiệt độ cài đặt, để bạn không bị cảm giác lạnh giữa đêm mà tỉnh giấc.

Nếu sợ bị tỉnh giấc vì nhiệt độ trong phòng thay đổi hơi đột ngột khi nâng lên 1 độ C, bạn có thể chọn dòng sản phẩm có thể chỉnh được đến 0,5 độ C trong mỗi lần nâng nhiệt độ. Các dòng máy điều hòa của Daikin có tính năng hẹn giờ bật tắt trên remote giúp bạn kích hoạt chế độ Night mode. Chế độ này giúp tránh tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh khi bạn ngủ. Sau khi được kích hoạt thì sau 60 phút, nhiệt độ cài đặt sẽ tăng 0,5 độ C giúp máy tiết kiệm điện hơn.

Hoàng Anh