Mẹo lưu thông không khí trong nhà từ chuyên gia Nhật Bản

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, những ngôi nhà ba gian nông thôn được thay bằng nhà ống thường khá bí bách hay nhà chung cư ít gần gũi thiên nhiên. Vấn đề thông gió ngày càng được quan tâm trong công trình nhà ở.

Thông gió hiểu đơn giản là trao đổi không khí bên trong phòng với không khí bên ngoài, đưa không khí tươi từ bên ngoài vào và đẩy không khí cũ từ trong phòng ra. Thông gió có thể thực hiện theo cách tự nhiên, như qua cửa, cửa sổ, giếng trời hoặc theo cách nhân tạo qua hệ thống cơ khí, chẳng hạn quạt.

Chính nhờ có thông gió mà những chất độc hại trong phòng sinh ra do nấm mốc hay được phát tán từ một số vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử, do người mang từ bên ngoài vào... như carbon dioxide (CO 2 ), carbon monoxide (CO), formaldehyd (HCHO), bụi nhà, phấn hoa, vi khuẩn và virus... mới được đưa ra khỏi phòng hoặc được làm loãng, giảm mức ảnh hưởng tới người sống trong nhà. Nếu phòng kín, không khí khó thoát ra ngoài nên các chất ô nhiễm sẽ tích tụ trong phòng hoặc thậm chí gia tăng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Với kinh nghiệm hơn 95 năm trong mảng điều hòa không khí và phát triển hệ thống thông gió cho nhiều công trình lớn, Daikin hiểu rõ làm như thế nào để thông thoáng khí trong căn nhà hiệu quả nhất, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 đang trầm trọng ở rất nhiều quốc gia. Dưới đây là những biện pháp thông gió cho nhà ở đã được Daikin chỉ ra trong bài thuyết trình của Hiệp hội Kỹ thuật Vệ sinh và Điều hòa nhiệt độ và Viện Kiến trúc Nhật Bản.

Mở cửa sổ và cửa ra vào

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất làm cho không khí trong lành là thường xuyên mở cửa sổ và cửa ra vào.

Để bầu không khí trong phòng dễ chịu, việc mở cửa nên dựa theo quy luật thời tiết. Mùa hè, bạn nên đóng cửa lúc nắng để tránh khí nóng vào nhà, giúp trong nhà mát hơn ngoài trời, đến chiều mát hoặc đêm mới mở cửa để đón gió mát. Mùa đông, ngoài trời lạnh, bạn chỉ cần mở 5 phút để hơi lạnh vào nhà chưa kịp nhiều, giúp không khí lưu thông mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông gió càng nhiều lần càng hiệu quả. Cùng tổng thời gian thông gió như nhau nhưng cứ mỗi giờ thông gió 5 phút sẽ hiệu quả hơn cứ hai giờ thông gió 10 phút.

Để việc thông gió đạt hiệu quả tốt, nên mở nhiều hơn một cửa, cửa nên ở hai phía khác nhau nhằm tạo lối đi cho không khí. Nếu hai cửa ở hai phía đối diện và nối với nhau bằng một đường chéo thì hiệu quả càng cao. Hai cửa gần nhau quá, hiệu quả thông gió bị giảm. Hai cửa cùng một phía, tức gió vào và gió ra cùng một phía, gió sẽ quẩn, không lưu thông được.

Hai cửa mở theo đường chéo là cách lưu thông không khí tự nhiên hiệu quả. Ảnh: Daikin.

Nếu phòng chỉ có một cửa sổ, hãy lắp quạt điện gần cửa sổ, tạo luồng gió hướng về phía ngoài cửa sổ để đưa không khí lưu thông ra bên ngoài phòng. Nếu bạn hướng quạt về phía trong phòng, không khí bên ngoài cửa sổ đi vào phòng sẽ lấp đầy phòng, nhưng không khí trong phòng đầy bụi bẩn sẽ tích tụ lại mà không ra ngoài được.

Khi phòng có một cửa sổ, bật quạt hướng về phía cửa sổ đang mở để lưu thông không khí. Ảnh: Daikin.

Giếng trời

Giếng trời là một trong những biện pháp thông gió đồng thời chiếu sáng tự nhiên phù hợp mà lại có chi phí thấp cho nhà phố. Giếng trời giống như một cửa sổ trên mái nhà. Cùng với cửa chính, cửa sổ, giếng trời góp phần tạo nhiều đường đi cho không khí. Giếng trời làm tăng đối lưu, cấp khí tươi mát và đẩy không khí nóng trong nhà từ dưới thoát ra bên trên mái.

Phía trên giếng trời có thể lắp quả cầu thông gió, việc lắp đặt cần lưu ý để tránh mưa hắt xuống dưới nhà. Giếng trời đặc biệt hữu ích với nhà ống, ba mặt giáp hàng xóm, không có cơ hội để mở cửa sổ.

Các ô thông gió

Hiện nay nhiều công trình sử dụng các loại gạch thông gió, hệ lam thông gió thay thế cho một phần bức tường bao. Các ô thông gió càng lớn thì hiệu quả thông gió càng cao. Tại các vị trí có ô thông gió nên để thông thoáng, có một khoảng cách tối thiểu giúp không khí đi vào và đi ra được. Căn phòng càng ít đồ đạc thì khả năng thông gió càng cao, đồng thời cũng dễ dàng vệ sinh sạch sẽ.

Sử dụng quạt

Khi phòng không có cửa sổ, có thể lưu thông không khí bằng cách mở cửa ra vào và bật quạt. Ảnh: Daikin.

Sử dụng quạt hút (quạt thông gió) hay quạt trần, quạt cây... làm mát đều có tác dụng thông gió. Có thể bật quạt kết hợp với mở cửa. Bằng cách chạy quạt, luồng không khí từ trong phòng có thể được đưa ra bên ngoài nhà một cách hiệu quả. Thậm chí khi bạn bật quạt thông gió ở nhà bếp, nhà tắm và mở cửa các căn phòng này, gió ở các phòng khác cũng được lưu thông theo.

Hệ thống thông gió 24 giờ

Đây là hệ thống thông gió thông mình cho tòa nhà do Daikin thực hiện, khá phổ biến tại các chung cư xây dựng từ sau năm 2003 ở Nhật Bản. Hệ thống này có thể sử dụng cho cả chung cư và nhà phố, có các cửa thông gió được trang bị sẵn trên tường và trần phòng, đặc biệt có ý nghĩa với những nhà thiếu cửa sổ. Hệ thống có thể đóng mở bằng cách tắt bật công tắc. Khi hệ thống hoạt động, không khí ô nhiễm bên trong phòng sẽ được thải ra khỏi phòng qua cửa thông gió, nơi có quạt hút không khí từ bên trong ra (thải khí), đồng thời hệ thống cũng cung cấp khí tươi từ bên ngoài vào. Hệ thống này mất hai giờ hoạt động để trao đổi hoàn toàn không khí trong phòng.

Hệ thống thông gió 24h khá phổ biến ở Nhật Bản. Ảnh: Daikin

Tuy nhiên, nếu bạn đóng cửa thông gió hoặc tắt hệ thống vì nhiệt độ ngoài trời quá lạnh hoặc quá nóng, thì hệ thống không thể hoàn thành nhiệm vụ, khiến không khí bẩn trong phòng tích tụ lại. Vì thế, muốn thông gió, hãy đảm bảo cửa thông gió được mở và hệ thống thông gió 24 giờ luôn được bật.

Hoàng Anh