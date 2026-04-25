Đời sống tình cảm của chị em nhà Kardashian

Chị em nhà Kardashian-Jenner đón Lễ phục sinh ngày 5/4. Từ phải qua: Kim Kardashian, Khloé, Kylie, Kendall và Kourtney. Ảnh: Instagram Kim Kardashian
Gần đây, chuyện tình cảm của gia đình Kardashian-Jenner thu hút nhiều quan tâm khi Kim hẹn hò tay đua F1 Lewis Hamilton, còn Kendall quen sao Frankenstein Jacob Elordi. Trong khi đó, em út Kylie Jenner tận hưởng mối tình lãng mạn bên tài tử Timothée Chalamet.
Chị em nhà Kardashian-Jenner đón Lễ phục sinh ngày 5/4. Từ phải qua: Kim Kardashian, Khloé, Kylie, Kendall và Kourtney. Ảnh: Instagram Kim Kardashian
Gần đây, chuyện tình cảm của gia đình Kardashian-Jenner thu hút nhiều quan tâm khi Kim hẹn hò tay đua F1 Lewis Hamilton, còn Kendall quen sao Frankenstein Jacob Elordi. Trong khi đó, em út Kylie Jenner tận hưởng mối tình lãng mạn bên tài tử Timothée Chalamet.
Kim Kardashian, 46 tuổi, và Lewis Hamilton, 41 tuổi, ở thành phố biển Malibu, California, hôm 19/4. Ảnh: Backgrid
Đầu tháng 2, truyền thông quốc tế đưa tin họ có kỳ nghỉ lãng mạn tại Anh. Không lâu sau, nguồn tin của Entertainment Tonight xác nhận hai người đang tìm hiểu nhau. Lần đầu cặp sao xuất hiện công khai là tại vòng chung kết Super Bowl hôm 8/2.
Đến nay, cả hai chưa xác nhận mối quan hệ nhưng thường xuyên đi chơi cùng nhau. Cuối tháng 3, Kim và tình mới có chuyến du lịch tại Tokyo cùng các con của cô gồm North, 13 tuổi, Saint, 11 tuổi, Chicago, tám tuổi, và Psalm, bảy tuổi. Bốn bé là con của Kardashian và chồng cũ - rapper Kanye West. Chuyến đi còn có em gái Khloé và hai con nhỏ của Khloé.
Kim Kardashian, 46 tuổi, và Lewis Hamilton, 41 tuổi, ở thành phố biển Malibu, California, hôm 19/4. Ảnh: Backgrid
Đầu tháng 2, truyền thông quốc tế đưa tin họ có kỳ nghỉ lãng mạn tại Anh. Không lâu sau, nguồn tin của Entertainment Tonight xác nhận hai người đang tìm hiểu nhau. Lần đầu cặp sao xuất hiện công khai là tại vòng chung kết Super Bowl hôm 8/2.
Đến nay, cả hai chưa xác nhận mối quan hệ nhưng thường xuyên đi chơi cùng nhau. Cuối tháng 3, Kim và tình mới có chuyến du lịch tại Tokyo cùng các con của cô gồm North, 13 tuổi, Saint, 11 tuổi, Chicago, tám tuổi, và Psalm, bảy tuổi. Bốn bé là con của Kardashian và chồng cũ - rapper Kanye West. Chuyến đi còn có em gái Khloé và hai con nhỏ của Khloé.
Tỷ phú Kardashian mặc áo cổ lọ, xuất hiện giây thứ 44. Video: Instagram Lewis Hamilton
Trên Instagram ngày 6/4, Lewis gây chú ý khi đăng video có sự xuất hiện của Kim. Theo Elle, cả hai biết nhau hơn 10 năm, từ lúc Kim còn trong cuộc hôn nhân với Kanye West và Lewis đang yêu ca sĩ Nicole Scherzinger. Bốn người từng chụp chung khi tham gia một sự kiện năm 2014.
Kim Kardashian sinh năm 1980, là người giàu nhất nhà Kardashian với khối tài sản 1,9 tỷ USD. Tên tuổi cô phất lên sau khi chương trình của gia đình Keeping Up With The Kardashians (2007-2021) thành công. Kim là con thứ hai trong số bốn người con của bà Kris Jenner và luật sư Robert Kardashian. Cô còn một em trai tên Rob Kardashian. Ảnh: Instagram Kim Kardashian
Trước Lewis Hamilton, Kim hẹn hò nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Ray J, Nick Lachey, rapper Nick Cannon, người mẫu Gabriel Aubrey, cầu thủ bóng bầu dục Reggie Bush. Năm 2014, cô cưới Kanye West sau hai năm yêu anh. Năm 2021, cặp sao ly hôn và con cái sống cùng cô. Sau đó, Kim có mối tình ngắn với diễn viên Pete Davidson, vận động viên Odell Beckham Jr..
Kim Kardashian sinh năm 1980, là người giàu nhất nhà Kardashian với khối tài sản 1,9 tỷ USD. Tên tuổi cô phất lên sau khi chương trình của gia đình Keeping Up With The Kardashians (2007-2021) thành công. Kim là con thứ hai trong số bốn người con của bà Kris Jenner và luật sư Robert Kardashian. Cô còn một em trai tên Rob Kardashian. Ảnh: Instagram Kim Kardashian
Trước Lewis Hamilton, Kim hẹn hò nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Ray J, Nick Lachey, rapper Nick Cannon, người mẫu Gabriel Aubrey, cầu thủ bóng bầu dục Reggie Bush. Năm 2014, cô cưới Kanye West sau hai năm yêu anh. Năm 2021, cặp sao ly hôn và con cái sống cùng cô. Sau đó, Kim có mối tình ngắn với diễn viên Pete Davidson, vận động viên Odell Beckham Jr..
Kendall Jenner, 31 tuổi, và Jacob Elordi, 29 tuổi, trong một đêm tiệc hồi tháng 3. Ảnh: Vanity Fair
Tin đồn tình ái của Kendall và Jacob bắt đầu khi trang Deuxmoi cho biết cặp sao có nhiều cử chỉ thân thiết tại tiệc của Justin Bieber sau đêm nhạc ngày 11/4. Sau đó, nhiều trang tin xác nhận hai ngôi sao bí mật đi chơi với nhau từ vài tháng trước.
Nguồn tin Daily Mail tiết lộ Kylie Jenner giúp chị gái tiến tới với Jacob. Kylie gặp Jacob nhiều lần suốt thời gian bạn trai Timotheé Chalamet chuẩn bị cho lễ Oscar. Tương tự Timothée, Jacob nhận một đề cử nhờ vai diễn trong Frankenstein. Kylie được cho đã thuyết phục Kendall hẹn hò vì nghĩ Jacob hợp với chị mình. Hiện đại diện hai bên chưa lên tiếng về mối quan hệ. Trước khi vướng tin, họ là bạn bè. Jacob Elordi từng dự tiệc sinh nhật của người đẹp năm 2022.
Kendall Jenner, 31 tuổi, và Jacob Elordi, 29 tuổi, trong một đêm tiệc hồi tháng 3. Ảnh: Vanity Fair
Tin đồn tình ái của Kendall và Jacob bắt đầu khi trang Deuxmoi cho biết cặp sao có nhiều cử chỉ thân thiết tại tiệc của Justin Bieber sau đêm nhạc ngày 11/4. Sau đó, nhiều trang tin xác nhận hai ngôi sao bí mật đi chơi với nhau từ vài tháng trước.
Nguồn tin Daily Mail tiết lộ Kylie Jenner giúp chị gái tiến tới với Jacob. Kylie gặp Jacob nhiều lần suốt thời gian bạn trai Timotheé Chalamet chuẩn bị cho lễ Oscar. Tương tự Timothée, Jacob nhận một đề cử nhờ vai diễn trong Frankenstein. Kylie được cho đã thuyết phục Kendall hẹn hò vì nghĩ Jacob hợp với chị mình. Hiện đại diện hai bên chưa lên tiếng về mối quan hệ. Trước khi vướng tin, họ là bạn bè. Jacob Elordi từng dự tiệc sinh nhật của người đẹp năm 2022.
Trước đây, Kendall từng yêu ca sĩ Bad Bunny, Harry Styles, cầu thủ bóng rổ Devin Booker. Cô gần như giữ kín chuyện tình cảm với truyền thông. Trên Vogue Australia 2019, người đẹp cho biết: "Với tôi, có nhiều thứ rất quý giá và thiêng liêng, chẳng hạn như tình bạn và các mối quan hệ. Tôi nghĩ rằng việc thể hiện mọi thứ với công chúng chỉ kiếm thêm rắc rối". Ảnh: Instagram Kendall Jenner
Kendall Jenner sinh năm 1995, nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế của gia đình. Hiện cô là một trong chân dài đắt giá của làng mẫu quốc tế, xuất hiện trên nhiều sàn diễn cao cấp, tạp chí thời trang. Cô và Kylie là em cùng mẹ khác cha với bốn anh chị em Kardashian. Bố Kendall là Bruce Jenner, chuyển giới thành nữ với tên mới Caitlyn Jenner. Ông và bà Kris ly hôn năm 2015 sau 22 năm chung sống.
Trước đây, Kendall từng yêu ca sĩ Bad Bunny, Harry Styles, cầu thủ bóng rổ Devin Booker. Cô gần như giữ kín chuyện tình cảm với truyền thông. Trên Vogue Australia 2019, người đẹp cho biết: "Với tôi, có nhiều thứ rất quý giá và thiêng liêng, chẳng hạn như tình bạn và các mối quan hệ. Tôi nghĩ rằng việc thể hiện mọi thứ với công chúng chỉ kiếm thêm rắc rối". Ảnh: Instagram Kendall Jenner
Kendall Jenner sinh năm 1995, nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế của gia đình. Hiện cô là một trong chân dài đắt giá của làng mẫu quốc tế, xuất hiện trên nhiều sàn diễn cao cấp, tạp chí thời trang. Cô và Kylie là em cùng mẹ khác cha với bốn anh chị em Kardashian. Bố Kendall là Bruce Jenner, chuyển giới thành nữ với tên mới Caitlyn Jenner. Ông và bà Kris ly hôn năm 2015 sau 22 năm chung sống.
Kylie Jenner và Timothée Chalamet hẹn hò từ năm 2023. Lần đầu cặp sao đi thảm đỏ là tại lễ trao giải David Di Donatello 2025. Từ đó, Kylie và Timothée thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện lớn của Hollywood. Họ dùng màu sắc, chất liệu của trang phục để ngầm xác nhận sự gắn bó. Ở buổi công chiếu Marty Supreme đầu tháng 12/2025, hai người xuất hiện với trang phục đồng điệu tông cam. Ảnh: Bauer-Griffin
Kylie Jenner và Timothée Chalamet hẹn hò từ năm 2023. Lần đầu cặp sao đi thảm đỏ là tại lễ trao giải David Di Donatello 2025. Từ đó, Kylie và Timothée thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện lớn của Hollywood. Họ dùng màu sắc, chất liệu của trang phục để ngầm xác nhận sự gắn bó. Ở buổi công chiếu Marty Supreme đầu tháng 12/2025, hai người xuất hiện với trang phục đồng điệu tông cam. Ảnh: Bauer-Griffin
Kylie Jenner, 29 tuổi, và Timotheé Chalamet, 31 tuổi, tại Coachella hôm 11/4. Video: X/ Oops That Moment
Theo nguồn tin của People, Kylie sẵn sàng xếp lịch trình để đồng hành người yêu tại các sự kiện. Khi Timothée nhận giải Nam chính xuất sắc ở Critics' Choice Awards tháng 1, anh tri ân bạn gái, cho rằng không thể đạt thành tựu này nếu không có cô. Lúc máy quay lia tới Kylie, cô nói: "Em yêu anh".
Kylie Jenner sinh năm 1997, được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Ảnh: Instagram Kylie Jenner
Cô có hai con - bé Stormi, tám tuổi, và Aire, bốn tuổi - với ca sĩ kiêm rapper Travis Scott. Kylie là bạn gái cũ của Jaden Smith - con trai tài tử Will Smith, và rapper gốc Việt Tyga.
Kylie Jenner sinh năm 1997, được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Ảnh: Instagram Kylie Jenner
Cô có hai con - bé Stormi, tám tuổi, và Aire, bốn tuổi - với ca sĩ kiêm rapper Travis Scott. Kylie là bạn gái cũ của Jaden Smith - con trai tài tử Will Smith, và rapper gốc Việt Tyga.
Hình cưới của Kourtney và tay trống Travis Barker. Ảnh: Instagram Kourtney Kardashian Barker
Trong số năm chị em, cô là người duy nhất có chồng. Kourtney, hiện 47 tuổi, và Travis, 51 tuổi, kết hôn năm 2022 sau một năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô, lần thứ ba của Travis. Trong một tập của show Keeping Up With The Kardashians, Kourtney tiết lộ vợ chồng đã làm thụ tinh nhân tạo (IVF) nhiều lần nhưng không thành công. Tại concert của chồng năm 2023, cô bất ngờ giơ bảng thông báo đã mang thai. Tháng 11 cùng năm, cô sinh con trai, đặt tên là Rocky. Trên Vogue trước đó, Kourtney cho biết có con nhờ phương pháp tự nhiên.
Hình cưới của Kourtney và tay trống Travis Barker. Ảnh: Instagram Kourtney Kardashian Barker
Trong số năm chị em, cô là người duy nhất có chồng. Kourtney, hiện 47 tuổi, và Travis, 51 tuổi, kết hôn năm 2022 sau một năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô, lần thứ ba của Travis. Trong một tập của show Keeping Up With The Kardashians, Kourtney tiết lộ vợ chồng đã làm thụ tinh nhân tạo (IVF) nhiều lần nhưng không thành công. Tại concert của chồng năm 2023, cô bất ngờ giơ bảng thông báo đã mang thai. Tháng 11 cùng năm, cô sinh con trai, đặt tên là Rocky. Trên Vogue trước đó, Kourtney cho biết có con nhờ phương pháp tự nhiên.
Kourtney Kardashian sinh năm 1979, là chị cả của nhà Kardashian. Tương tự các thành viên khác, cô nổi tiếng khi góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế cùng các em. Kourtney và Travis chỉ có một con chung. Trước kết hôn, cô sinh ba con với bạn trai cũ Scott Disick. Ảnh: Instagram Kourtney Kardashian
Kourtney Kardashian sinh năm 1979, là chị cả của nhà Kardashian. Tương tự các thành viên khác, cô nổi tiếng khi góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế cùng các em. Kourtney và Travis chỉ có một con chung. Trước kết hôn, cô sinh ba con với bạn trai cũ Scott Disick. Ảnh: Instagram Kourtney Kardashian
Khloé bên con gái True và con trai Tatum. Ảnh: Instagram Khloé Kardashian
Trong một tập The Kardashian - chương trình tiếp nối show trước đó - năm 2025, Khloé cho biết đã độc thân suốt bốn năm qua, không muốn bước vào mối quan hệ mới. Tại một chương trình khác, cô nhấn mạnh con cái là ưu tiên hàng đầu. Khloé là mẹ của hai bé True, tám tuổi, và Tatum, bốn tuổi - con chung của cô và bạn trai cũ, cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson.
Khloé bên con gái True và con trai Tatum. Ảnh: Instagram Khloé Kardashian
Trong một tập The Kardashian - chương trình tiếp nối show trước đó - năm 2025, Khloé cho biết đã độc thân suốt bốn năm qua, không muốn bước vào mối quan hệ mới. Tại một chương trình khác, cô nhấn mạnh con cái là ưu tiên hàng đầu. Khloé là mẹ của hai bé True, tám tuổi, và Tatum, bốn tuổi - con chung của cô và bạn trai cũ, cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson.
Khloé, Tristan Thompson và bé True năm 2020. Ảnh: Instagram Triston Thompson
Khloé Kardashian sinh năm 1984, hiện là doanh nhân và ngôi sao truyền hình. Năm 2009, cô kết hôn với ngôi sao bóng rổ Larma Odom, nộp đơn ly hôn năm 2013. Sau đó, cô lần lượt hẹn hò rapper French Montana, cầu thủ bóng rổ James Harden.
Năm 2016, cô yêu Tristan Thompson nhưng chuyện tình trải qua nhiều sóng gió. Hai người chia tay lần đầu vào tháng 2/2019 do Tristan ngoại tình với một người bạn của gia đình cô. Tháng 8/2020, cả hai quay lại nhưng tiếp tục đường ai nấy đi do Triston trăng hoa. Dù vậy, họ cùng nuôi dạy con. Năm 2022, cặp sao đón con út nhờ biện pháp mang thai hộ. Trên show của gia đình, Khloé nói cho phép Tristan có mặt lúc con chào đời, nhưng cũng háo hức để "khép lại chương cũ, bỏ lại nỗi đau phía sau".
Khloé, Tristan Thompson và bé True năm 2020. Ảnh: Instagram Triston Thompson
Khloé Kardashian sinh năm 1984, hiện là doanh nhân và ngôi sao truyền hình. Năm 2009, cô kết hôn với ngôi sao bóng rổ Larma Odom, nộp đơn ly hôn năm 2013. Sau đó, cô lần lượt hẹn hò rapper French Montana, cầu thủ bóng rổ James Harden.
Năm 2016, cô yêu Tristan Thompson nhưng chuyện tình trải qua nhiều sóng gió. Hai người chia tay lần đầu vào tháng 2/2019 do Tristan ngoại tình với một người bạn của gia đình cô. Tháng 8/2020, cả hai quay lại nhưng tiếp tục đường ai nấy đi do Triston trăng hoa. Dù vậy, họ cùng nuôi dạy con. Năm 2022, cặp sao đón con út nhờ biện pháp mang thai hộ. Trên show của gia đình, Khloé nói cho phép Tristan có mặt lúc con chào đời, nhưng cũng háo hức để "khép lại chương cũ, bỏ lại nỗi đau phía sau".
Phương Thảo (theo People)