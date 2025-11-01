Thịt ba chỉ rang trám đen

Chọn trám đen: có 2 loại trám nếp và trám tẻ. Theo những người nội trợ có kinh nghiệm nên chọn trám nếp đen khi ăn bùi béo, thịt mềm, hậu vị ngọt nhẹ chứ không cứng như trám tẻ. Cách nhận biết trám nếp đen là quả hơi thuôn dài, da căng, bề mặt mịn, nặng tay, khi ỏm bóc ra bên trong thịt màu vàng mơ.

Ỏm trám: Trám mua về rửa sạch, cho vào tô hoặc nồi thành cao. Pha nước ỏm trám theo quy tắc ''3 sôi, 2 lạnh'' (3 bát nước sôi già, 2 bát nước lạnh), thêm chút muối hạt khuấy tan rồi đổ ngập tô trám, đậy vung kín. Sau khoảng 12 – 15 phút, trám mềm vừa độ thì vớt ra để ráo rồi dùng dao khứa ngang hoặc dọc, nhẹ nhàng bỏ hạt, lấy phần thịt trám để riêng.

Ướp trám: Theo kinh nghiệm dân gian xưa, để trám đậm vị hơn nên dùng tay bóp mẹ rồi thoa chút muối. Làm lần lượt cho tới hết.

Chọn và sơ chế ba chỉ: Chọn thịt ba chỉ màu hồng tươi tự nhiên, thớ thịt liền khối, lớp da mỏng, ấn tay vào có độ đàn hồi tốt. Thịt mua về cạo sạch lông, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn.

Chuẩn bị nguyên liệu khác: Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng. Gừng rửa sạch, thái chỉ. Các gia vị nêm nếm quen thuộc gồm muối, đường, mắm, hạt tiêu, chút nước hàng lên màu.

Rang thịt: Trút thịt ba chỉ vào chảo đảo liên tục cho tới khi hơi xém cạnh và ra bớt mỡ. Chú ý không rau lâu hoặc khô quá làm thịt bị khô cứng. Cho hành khô, trám đen và nêm chút gia vị mắm, muối, đường, nước màu đẻo đều. Khi trám quyện vị thì thêm gừng thái chỉ, nêm nếm lại cho vừa miệng là hoàn thiện.

Yêu cầu thành phẩm: Ba chỉ xém giòn, béo ngậy quyện trám đen bùi dẻo, vị đậm đà, thoảng chút the cay từ gừng, hạt tiêu kích thích vị giác. Món này ăn cùng rau luộc, cơm trắng khá hao cơm trong tiết trời se lạnh.