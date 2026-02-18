Làm nộm 20 phút từ thịt gà cúng

Xé thịt gà: Thịt gà luộc còn dư đem xé theo thớ thành các miếng dài vừa ăn. Không nên xé quá nhỏ vì khi trộn dễ bị khô xác, kém vị.

Chuẩn bị rau củ: Hành tây bóc vỏ, thái lát mỏng theo chiều ngang. Ngâm hành vào bát nước đá lạnh pha chút muối loãng trong 10 phút để giảm mùi hăng và tăng độ giòn. Sau đó vớt ra, để ráo nước. Cà rốt gọt vỏ, bào sợi nhỏ hoặc thái chân hương để khi trộn dễ hòa quyện mà không lấn át vị gà.

Chuẩn bị rau thơm: Rau răm nhặt sạch, rửa kỹ, để thật ráo nước rồi cắt rối vừa phải. Lá chanh rửa sạch, cuộn lại và thái chỉ thật mảnh để tạo hương thơm mà không bị đắng. Ớt bỏ hạt, thái lát. Gia vị nêm nếm đơn giản gồm muối (bột canh), hạt tiêu bắc, chút mì chính (tùy chọn).

Trộn nộm: Cho thịt gà vào âu lớn, rắc một nhúm muối nhỏ, thêm khoảng một thìa cà phê nước cốt chanh và chút hạt tiêu. Dùng tay bóp nhẹ và đảo đều trong khoảng một phút. Bước này giúp thịt gà dậy mùi, thấm vị nền trước khi trộn cùng rau củ. Cho hành tây và cà rốt vào âu thịt gà đảo đều, nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Cuối cùng mới cho rau răm và lá chanh vào, đảo nhẹ một lần nữa rồi bày ra đĩa. Không nên trộn rau răm quá sớm vì dễ thâm và mất mùi thơm.

Yêu cầu thành phẩm: Món nộm có màu sắc hài hòa với sợi gà trắng ngà xen lẫn sắc cam của cà rốt và màu trắng trong của hành tây. Khi thưởng thức, thịt gà mềm ngọt tự nhiên, thấm vị chua mặn dịu nhẹ, hành tây và cà rốt giòn mát, rau răm và lá chanh tạo hương thơm đặc trưng. Tổng thể món ăn thanh nhẹ, giúp cân bằng vị béo của các món truyền thống ngày Tết.