Những món ăn vặt dễ làm ngày Tết

Với nguyên liệu quen thuộc, cách làm không quá cầu kỳ, các món dưới đây vừa hợp để nhâm nhi nhân dịp đoàn viên dịp Tết đến xuân về.

Heo khô xé sợi

Thịt thăn heo sau khi sơ chế sạch, đem rim chín cùng sả, gừng và các loại gia vị rồi xé dọc theo thớ, ướp sốt cay mặn ngọt trước khi sấy khô ở nhiệt độ thấp. Khi ăn, vắt thêm chút chanh hoặc quất tăng thêm hương vị. Món này dễ bảo quản, thích hợp nhâm nhi ngày Tết và "bắt miệng" khi dùng kèm đồ uống nhẹ.

Chân gà sả tắc

Cách làm khá đơn giản, chân gà luộc vừa chín tới rồi vớt ra âu nước có đá lạnh để giữ độ giòn và loại bỏ váng mỡ, giúp món ăn không bị nhớt khi ngâm. Nước mắm ngâm pha theo tỷ lệ cân đối chua cay mặn ngọt, sau đó để nguội hoàn toàn trước khi cho chân gà vào ngâm. Việc này giúp thấm vị mà vẫn giữ được độ giòn. Tắc được bỏ hạt, kết hợp cùng sả thái mỏng, tỏi và ớt tạo hương thơm tươi mát, dễ ăn. Món này ngon nhất khi dùng lạnh, thích hợp để chuẩn bị sẵn trong tủ mát và dùng dần trong những ngày Tết.

Tai heo cuộn bắp bò

Cách làm: Tai heo làm sạch kỹ, cho bắp bò vào trong, cuộn chặt, đem luộc chín cùng sả, gừng và hành khô để dậy mùi, sau đó ngâm lạnh giúp giữ độ giòn và màu sắc. Việc để nguội và làm lạnh hoàn toàn giúp tai lợn và bắp bò kết dính, khi thái lát mỏng vẫn giữ nguyên kết cấu. Món ăn mang vị giòn sần sật xen lẫn mềm ngọt tự nhiên, thích hợp cuốn cùng rau sống, củ quả và chấm nước mắm chua ngọt. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn cho thực đơn đoàn tụ ngày Tết.

Vó bò ngâm rau tiến vua

Vó bò được làm sạch kỹ, luộc vừa chín tới rồi ngâm lạnh để giữ độ giòn, sau đó thái mỏng. Rau tiến vua khô ngâm nở, trụng nhanh và sốc lạnh giúp giữ màu xanh và độ giòn tự nhiên. Các nguyên liệu được ngâm trong nước mắm chua ngọt pha cân đối, để nguội hoàn toàn trước khi sử dụng nhằm giữ kết cấu và hương vị. Món ăn ngon nhất khi dùng lạnh, thường được chọn làm khai vị hoặc món giải ngấy trong mâm cỗ ngày Tết.

Khô gà lá chanh

Thịt ức gà luộc chín mềm, xé sợi theo thớ rồi áo đều trong hỗn hợp sốt mặn ngọt cay, sau đó sấy khô ở nhiệt độ vừa để giữ độ dai mà không bị khô cứng. Lá chanh vò nhẹ cho dậy hương, kết hợp cùng ớt khô tạo vị cay nhẹ.

Móng giò ngâm chua ngọt

Miếng móng giò trắng hồng, lớp da giòn xen kẽ chút gân mềm dai. Vị chua cay mặn ngọt hài hòa, thơm mùi sả tắc kích thích vị giác.

Móng giò được làm sạch kỹ, luộc vừa chín tới rồi bóp đường và ngâm lạnh để loại bỏ váng mỡ, giữ độ giòn cũng như màu trắng hồng đẹp mắt. Sau đó, đem ngâm móng giò cùng xoài, cóc, cà rốt trong hỗn hợp sốt nước mắm chua ngọt. Cách làm này giúp món ăn để lâu không nhớt và thấm vị từ trong ra ngoài.

