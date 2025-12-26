Công thức làm bánh bông lan ‘bất bại’ bằng nồi cơm điện

Chuẩn bị: Chống dính lòng nồi cơm điện bằng cách phết bơ hoặc dầu ăn, lót giấy nến. Trộn chung bột mì bột bắp rồi rây 2 - 3 lần để bột mịn tơi. Tách lòng đỏ và lòng trắng vào hai bát khô sạch. Trộn hỗn hợp bột ướt trước: Cho vào âu sâu lòng gồm 4 lòng đỏ trứng gà, 35g sữa tươi không đường, 35g dầu ăn, 1/4 thìa cà phê muối và vài giọt vani. Dùng phới lồng khuấy đều cho mịn. Cho từ từ bột đã rây vào, trộn nhẹ tay cho đến khi không còn bột khô, hỗn hợp mịn, không vón cục. Chú ý không trộn lâu, chỉ vừa đủ hòa quyện.

Đánh bông lòng trắng: Cho lòng 4 trắng trứng vào dụng cụ đựng sâu lòng cao, thêm 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh, đánh tốc độ vừa 1 phút đến khi nổi bọt lớn. Cho đường vào đánh ở tốc độ cao (số 4) trong 3 phút. Sau đó, giảm tốc độ xuống số 2 đánh thêm 1,5 phút nữa. Khi lòng trắng đạt bông mềm, chóp cong nhẹ thì dừng.

Cho đường vào từ từ, đánh ở tốc độ cao khoảng 3 phút, sau đó giảm tốc độ và đánh thêm 1 - 2 phút đến khi lòng trắng đạt bông mềm, chóp cong nhẹ.

Trộn hai hỗn hợp: Múc 1/3 lượng lòng trắng cho vào âu bột lòng đỏ. Trộn đều nhẹ một chiều. Sau đó, đổ ngược hỗn hợp này vào âu lòng trắng còn lại. Fold (hất từ dưới lên trên) nhẹ tay, một chiều tránh vỡ bọt khí, vét sát đáy âu đến khi hỗn hợp hòa quyện, màu vàng nhạt đồng đều.

Nướng bằng nồi cơm điện: Đổ bột vào nồi, gõ nhẹ 1 - 2 cái dàn đều ra, không gõ mạnh vì sẽ làm xẹp cấu trúc bánh. Đậy nắp nồi, bấm nút nấu lần 1, sau khoảng 5 phút, nồi chuyển sang chế độ ủ ấm, giữ nguyên 15 phút. Tiếp tục bấm nấu lần 2, để thêm 25 phút. Dùng tăm thử, rút ra khô là bánh chín. Úp bánh ra rack hoặc đĩa, để nguội bớt rồi mới cắt.

Yêu cầu thành phẩm: Bánh bông lan màu vàng nhạt, nở đều, khi ấn nhẹ tay, bánh đàn hồi chậm, không xẹp. Cắt bánh ra ruột mịn, lỗ khí nhỏ và phân bố đều. Khi ăn, bánh mềm xốp vừa phải, ẩm nhẹ, vị ngọt dịu, không gắt, không cảm giác khô bở hay nặng bột. Bánh nguội vẫn giữ được độ mềm, không tiết dầu, không có mùi tanh.