Chè cốm Hà Nội hương vị truyền thống

Chọn mua cốm: Cốm là thức quà thơm thảo đặc trưng vào mùa thu Hà Nội. Theo người dân làng Vòng, mỗi mẻ cốm có 3 loại: Cốm đầu hay còn gọi là cốm lá me bởi hạt mỏng như lá me, mềm dẻo và rời ra; cốm giữa mùa hạt dầy hơn và cốm cuối nia to hạt, hơi cứng. Để làm chè cốm nên chọn mua cốm lá me dù đắt hơn nhưng phù hợp làm chè cốm, cốm xào.