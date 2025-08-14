Chọn đậu phụ màu trắng ngà tựa đậu nành, bề mặt mịn, mùi thơm tự nhiên, khi cầm lên tay có độ đàn hồi nhẹ mà không bị cứng. Đậu phụ mua về dùng khăn sạch thấm khô để khi rán không bị văng dầu mỡ. Sau đó, dùng dao cắt thành các thanh dài vừa ăn.

Cuốn đậu phụ với lá lốt: Chọn lá lốt bánh tẻ (không non quá hay già quá), rửa sạch, trụng nhanh qua nước sôi cho lá mềm dễ cuốn hơn. Khi cuốn, đặt lá lốt mặt xanh xuống, mặt gân hướng lên, gập hai mép rồi cho đậu phụ vào đầu lá rồi cuộn chặt nhưng nhẹ tay để không làm vỡ. Mặt xanh của lá nên hướng ra ngoài vì sau khi chiên sẽ lên màu đẹp và bóng hơn. Làm lần lượt cho tới hết.

Pha bột nhúng: Cho 80gr bột chiên giòn, thêm 1/4 thìa cà phê muối để vị đậm đà hơn. Từ từ thêm nước, 1/2 thìa cà phê dầu ăn rồi khuấy liên tục đến khi hỗn hợp mịn màng, sánh nhẹ, không vón cục.

Cách chiên: Đun nóng chảo, cho mỡ lợn hoặc dầu ăn vào. Thử đầu đũa thấy sủi tăm là đạt độ nóng. Hạ lửa vừa, rồi lần lượt nhúng từng miếng đậu phụ cuốn lá lốt vào bột ướt, nhấc lên cho chảy bớt rồi Rồi cho vào chiên. Xếp dàn đều ra, tránh gần quá bột nước dính vào nhau. Khi một mặt đậu phụ vàng, nhẹ nhàng lật chiên mặt còn lại. Cuối cùng tăng nhiệt để nhả dầu, vớt ra để khay thưa rồi cho vào đĩa. Món này chấm tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt đều ngon.

Yêu cầu thành phẩm: Món đậu phụ cuốn lá lốt chiên giòn đạt yêu cầu là từng miếng cuốn đều, lá ôm sát miếng đậu, màu vàng nâu óng đẹp xen chút xanh đậm của lá lốt. Lớp áo bột mỏng, giòn rụm nhưng không cứng, bám chắc, không bong tróc. Khi cắn, vỏ bên ngoài giòn tan, thơm mùi lá lốt, bên trong đậu mềm mịn, nóng hổi, vị béo thơm mà không ngấy.