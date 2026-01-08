Canh dưa bò kiểu Bắc cho bữa cơm ngày đông

Chọn và sơ chế thịt bò: Nên dùng phần dẻ sườn, nạm nấu canh dưa bò vì có nạc gân mỡ đan xen, khi ninh không bị khô. Thịt bò rửa sạch, thái miếng quân cờ.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Nấu canh dưa bò nên dùng dưa muối đã chín vàng. Dưa chua vắt bớt nước, nếu chua quá rửa sơ, giữ lại chút nước muối dưa để tạo vị chua dịu khi nấu canh. Cà chua rửa sạch, bổ múi cau. Hành lá rửa sạch, cắt khúc. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt bỏ hạt, thái lát.

Ướp thịt bò: Thịt bò đã thái đem ướp với 2 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê hạt tiêu, chút tỏi và dầu ăn trộn đều và để ướp 30 phút cho ngấm vị.

Nấu canh: Đun nóng mỡ lợn, phi thơm tỏi, trút thịt bò đã ướp vào đảo săn. Trút thịt bò sang nồi, đổ nước sôi (lượng canh căn đủ người ăn). Khi sôi, hạ lửa nhỏ, hớt bỏ bọt rồi đậy vung ninh. Trong lúc ninh bò, phi thơm đầu hành lá, trút dưa cải chua và cà chua vào, nêm chút đường cho dịu vị. Với các món canh dưa, om dưa nên nấu 'hai lửa' sẽ ngấu vị hơn. Khi thịt bò mềm, trút dưa xào vào ninh tiếp ở lửa nhỏ. Có thể thêm từ từ chút nước dưa chua nếu muốn tăng vị chua dịu đặc trưng. Nấu một lúc cho dưa vào bò quyện vị vào nhau. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Thêm hành lá, ớt cắt lát (tùy chọn), rắc chút hạt tiêu là hoàn thiện.

Yêu cầu thành phẩm: Canh dưa bò hấp dẫn bởi bò mềm béo xen kẽ chút gân sần sật, dưa chua ngấu vị, nước canh chua thanh, vị ngọt hậu khá bắt vị. Đây là món ăn 'quốc dân' được nhiều người yêu thích vào mùa đông miền Bắc.