    Canh cá nấu rau cần tháng Giêng

    Cá mềm ngọt tự nhiên, rau cần giòn, thơm mùi đặc trưng, nước canh trong dịu. Đây là món ăn dân dã quen thuộc trong các bữa cơm miền Bắc vào tháng Giêng.

    Tác giả: Bùi Thủy

    25 phút

    |

    4-5 người

    |

    476 kcal

    Nguyên liệu

    (6)

    Cách làm

    Chọn và sơ chế cá: Tùy khẩu vị dùng đầu cá hoặc cá khúc nấu canh rau cần đều ngon. Cá làm sạch, đánh vảy, cạo hết màng đen và máu trong bụng. Chà muối hạt hoặc rượu gừng đập dập khử mùi. Sau đó, rửa cá lại cho sạch, để ráo nước.

    Chọn và nhặt rau cần: Rau cần ta (cần nước) chọn loại cọng tròn, dày đều, thân đốt dài, có màu xanh tươi sáng tự nhiên. Rau cần nhặt sạch rễ, lược bỏ bớt lá, vặn từng đoạn 5 - 6 cm (vặn sẽ ra tinh dầu thơm ngon hơn khi nấu). 

    Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Hành lá, thì là rửa sạch, cắt ngắn. Mẻ ngấu lọc qua rây để lấy tạo vị chua. Nếu muốn nhanh gọn cho mẻ và nghệ tươi đã rửa sạch vào xay nhuyễn. Hành khô bóc vỏ, thái lát. Ớt bỏ hạt, thái lát. 

    Nấu canh: Tùy theo khẩu vị mỗi nhà có thể rán sơ cá hoặc không. Sau đó, phi thơm mỡ lợn với hành khô, trút một nửa cà chua vào xào nhẹ để tạo màu. Thêm nước đủ lượng người ăn, thêm mẻ, nghệ, mắm, muối. Khi nước sôi, thả cá vào, hớt bỏ bọt rồi nấu một lúc cho cá chín mềm. Nếu nấu đầu cá nên lâu hơn để tiết ra vị ngọt vào canh. Khi cá chín, nêm nếm gia vị cho vừa  miệng. Cho rau cần vào, đảo nhẹ rồi đun thêm khoảng một phút. Rau cần chín rất nhanh nên không nên nấu quá lâu để giữ được màu xanh và độ giòn. Cuối cùng cho hành lá, thì là và rắc chút tiêu xay rồi tắt bếp.

    Thành phẩm: Canh cá nấu rau cần có nước trong, vị chua ngọt thanh dịu, cá mềm mà không nát, rau cần giòn ngon. Món canh dân dã này được nhiều người yêu thích vào tiết trời se lạnh tháng Giêng.

    Chú ý:

    • Khi nấu canh cá, không nên khuấy mạnh tay vì dễ làm cá vỡ, khiến nước canh bị đục.
    • Nếu chêm thêm nước, phải dùng nước sôi để canh không bị tanh.
    • Rau cần chỉ nên cho vào khi cá đã chín và tắt bếp ngay sau khi rau vừa chín tới. Điều này giúp rau giữ được hương thơm đặc trưng và không bị mềm nhũn.
    • Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể thêm vài lát ớt tươi hoặc chút dấm bỗng để tạo vị chua nhẹ, giúp món canh trở nên hấp dẫn hơn.

