    Su hào muối chua giòn ngon, dễ làm
    Thứ năm, 26/2/2026, 16:30 (GMT+7)
    Su hào muối chua giòn ngon, dễ làm

    Với nguyên liệu và cách làm đơn giản, su hào muối chua ăn kèm thịt quay, thịt kho giúp cân bằng vị, giấy ngấy hiệu quả.

    Tác giả: Bùi Thủy

    Nguyên liệu

    Cách làm

    Chọn và sơ chế: Chọn su hào vừa độ (không già hay non quá), cầm nặng tay, vỏ ngoài xanh nhạt tươi tự nhiên, lá xanh dính vào cuống. Không chọn quả củ to, cứng, bóng láng hoặc bị dập nát. Tùy khẩu vị có thể thái con chì bằng dao lượn hoặc tỉa hoa thái vuông quân cờ. Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, thái tương tự su hào.

    Trộn muối và xả mặn: Cho su hào và cà rốt vào tô lớn, rắc một chút muối hạt, trộn đều và để khoảng 30 phút cho tiết nước. Việc này vừa giúp su hào, cà rốt muối chua giòn ngon, vừa không có mùi hăng, vừa hạn chế bị nổi váng khi muối. Sau đó, rửa lại nhiều lần với nước sạch để giảm độ mặn, để ráo nước.

    Pha nước muối: Cho vào nồi 1 lít nước, thêm 40gr muối hạt, 10 gr đường, đun sôi khuấy tan rồi tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

    Muối su hào: Xếp su hào, cà rốt vào lọ thủy tinh khô sạch đã tiệt trùng, cho thêm ớt xen kẽ. Nén chặt tay để khi đổ nước không nổi lên. Rót nước muối đường đã nguội ngập mặt rau củ, đậy kín nắp, để nơi thoáng mát. Sau khoảng 3 - 5 ngày su hào bắt đầu chua là dùng được.

    Yêu cầu thành phẩm: Su hào và cà rốt chua nhẹ, giòn ngon, không bị mềm nhũn, nước muối trong, không đục hay nổi váng. Món ăn có màu sắc tươi sáng, xen chút cay nhẹ từ ớt sừng, thích hợp dùng kèm thịt kho, thịt quay, thịt luộc hoặc cá kho kích thích vị giác sau những ngày Tết.

    Chú ý:

    • Nước muối phải nguội hoàn toàn mới đổ vào lọ để tránh làm rau củ bị mềm.
    • Dụng cụ và lọ thủy tinh cần rửa sạch, trụng nước sôi tiệt trùng, để khô hoàn toàn nhằm hạn chế nổi váng.
    • Nên nén su hào, cà rốt để ngập hoàn toàn trong nước muối.
    • Khi đạt độ chua mong muốn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.
    • Nếu muối trường theo lối cũ, nên để nguyên củ su hào, rửa sạch vỏ. Xếp vào sành, vại cứ một lớp su hào xen kẽ lớp muối hạt. Cách muối này thì dùng quanh năm.
    Nguyên liệu chính

