Su hào muối chua giòn ngon, dễ làm

Chọn và sơ chế: Chọn su hào vừa độ (không già hay non quá), cầm nặng tay, vỏ ngoài xanh nhạt tươi tự nhiên, lá xanh dính vào cuống. Không chọn quả củ to, cứng, bóng láng hoặc bị dập nát. Tùy khẩu vị có thể thái con chì bằng dao lượn hoặc tỉa hoa thái vuông quân cờ. Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, thái tương tự su hào.

Trộn muối và xả mặn: Cho su hào và cà rốt vào tô lớn, rắc một chút muối hạt, trộn đều và để khoảng 30 phút cho tiết nước. Việc này vừa giúp su hào, cà rốt muối chua giòn ngon, vừa không có mùi hăng, vừa hạn chế bị nổi váng khi muối. Sau đó, rửa lại nhiều lần với nước sạch để giảm độ mặn, để ráo nước.

Pha nước muối: Cho vào nồi 1 lít nước, thêm 40gr muối hạt, 10 gr đường, đun sôi khuấy tan rồi tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

Muối su hào: Xếp su hào, cà rốt vào lọ thủy tinh khô sạch đã tiệt trùng, cho thêm ớt xen kẽ. Nén chặt tay để khi đổ nước không nổi lên. Rót nước muối đường đã nguội ngập mặt rau củ, đậy kín nắp, để nơi thoáng mát. Sau khoảng 3 - 5 ngày su hào bắt đầu chua là dùng được.

Yêu cầu thành phẩm: Su hào và cà rốt chua nhẹ, giòn ngon, không bị mềm nhũn, nước muối trong, không đục hay nổi váng. Món ăn có màu sắc tươi sáng, xen chút cay nhẹ từ ớt sừng, thích hợp dùng kèm thịt kho, thịt quay, thịt luộc hoặc cá kho kích thích vị giác sau những ngày Tết.