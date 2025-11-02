Cách làm món ba chỉ nướng riềng mẻ

Chọn và sơ chế thịt ba chỉ: Chọn ba chỉ nạc mỡ đan xen, màu hồng tươi tự nhiên, thớ thịt liền khối, ấn tay vào có độ đàn hồi. Thịt cạo sạch lông ở bì, chà xát chanh và muối hạt rồi rửa sạch lại, thấm khô rồi cắt miếng vừa ăn.

Chuẩn bị nguyên liệu khác: Riềng cạo rửa sạch, cắt lát, cho vào cối rồi nghiêng chày giã nhỏ. Nghệ tươi rửa sạch, giã nhỏ, vắt lọc lấy nước cốt. Sả cắt lát, giã nhỏ. Mẻ ngấu xay hoặc lọc qua rây cho mịn. Gia vị nêm nếm quen thuộc gồm mắm tôm, nước mắm, muối hạt, chút đường làm mềm và dịu vị.

Tẩm ướp: Cho thịt vào hộp thực phẩm, nêm 1,5 thìa canh mắm tôm, 2 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê muối hạt, 1 - 2 thìa cà phê đường, 1,5 - 2 thìa canh mẻ. Trút phần riềng, nước cốt nghệ, sả vào rồi đeo găng tay bóp trộn đều. Dùng màng bọc thực phẩm hoặc nắp đậy kín hộp cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp tối thiểu 1 giờ cho thấm vị. Nếu có thời gian ướp lâu hơn càng ngon khi nướng.

Chuẩn bị rau thơm ăn kèm: Rau húng chó, lá mơ nhặt rửa sạch, vẩy ráo nước. Cho vào bát 1 thìa canh mắm tôm, 2 thìa cà phê đường, thêm nửa quả chanh vất nước, vài giọt rượu trắng hoặc mỡ nóng, đánh tan bông lên rồi thêm ớt vào.

Nướng thịt: Thịt xếp dàn ra vỉ nướng hoặc xiên vào xiên tre. Nếu có than hoa nướng là ngon nhất vì thoảng hương khói dân dã. Nếu không có, dùng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu. Khi nướng, chú ý lật trở đều các mặt, thỉnh thoảng phết chút mỡ lợn hoặc dầu ăn để thịt bóng mềm. Tùy theo kích thước miếng thịt mà thời gian nướng khác nhau. Khi thịt xém vàng các mặt, dậy mùi thơm là được.

Yêu cầu thành phẩm: Thịt ba chỉ nướng riềng mẻ chín vàng óng, mặt ngoài xém nhẹ, dậy mùi thơm đặc trưng của riềng, sả và mắm tôm quyện khói nướng. Khi ăn, phần da hơi giòn, mỡ trong, phần nạc mềm ẩm, không khô xác, vị đậm đà, chua nhẹ của mẻ hòa cùng chút cay nồng của riềng và sả. Miếng thịt vừa có độ béo ngậy vừa có hương thơm dân dã, ăn kèm lá mơ, húng chó, chấm mắm tôm bông tạo nên hương vị tròn đầy, đậm chất đồng quê Bắc Bộ.