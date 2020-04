'Đội quân' giám sát Vũ Hán sau khi dỡ phong tỏa

Các ủy ban khu phố vẫn được lệnh giám sát người dân, đề phòng Covid-19 bùng phát trở lại sau khi Vũ Hán dỡ lệnh phong tỏa thành phố.

Thành phố Vũ Hán chấm dứt phong tỏa từ ngày 8/4, nhưng Feng Jing vẫn tiếp tục giám sát 5.400 cư dân khu phố Đàm Hoa Lâm để nắm hành trình đi lại, cũng như sức khỏe của họ nhằm bảo đảm Covid-19 không tái bùng phát.

Feng giữ chức chủ tịch ủy ban khu phố, là một trong hàng nghìn người hồi cuối tháng 1 được giao nhiệm vụ bảo đảm cư dân trong khu vực mình quản lý ở yên trong nhà, ngăn đà lây lan nCoV tại Vũ Hán. Thành phố đã cho các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại, nhưng hàng loạt ủy ban khu phố vẫn được lệnh nắm tình hình các hộ dân.

Các ủy ban khu phố có nòng cốt là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc, đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực kiểm soát Covid-19. Họ cung cấp thức ăn và nhu yếu phẩm cho người dân ở trong nhà, tiến hành hoạt động khử khuẩn và chăm sóc những người dễ tổn thương trong xã hội.

Nhân viên bảo vệ bên ngoài khu phố Đàm Hoa Lâm hôm 10/4. Ảnh: Reuters.

Vũ Hán là nơi khởi phát Covid-19, cũng là tâm dịch chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Trung Quốc. Người dân bị ám ảnh bởi những thiệt hại trong suốt nhiều tháng qua và tỏ rõ lo ngại nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai, dù số ca nhiễm mới đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, tinh thần cảnh giác cao và các biện pháp kiểm soát đi lại cũng đặt dấu hỏi về thời hạn giám sát ngăn ngừa Covid-19, cũng như liệu thành phố có thực sự trở lại cuộc sống bình thường hay không.

"Chúng tôi vẫn chưa cho cư dân rời nhà. Chỉ những người được đi làm trở lại mới có thể ra ngoài nếu chứng minh được tình trạng sức khỏe", Feng cho biết hồi tuần trước. Vào thời điểu này, Đàm Hoa Lâm không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong vòng 45 ngày. Khu phố phát hiện tổng cộng 26 trường hợp dương tính nCoV, trong đó ca đầu tiên được báo cáo hồi tháng 1.

"Các cư dân cực kỳ đoàn kết, chăm chỉ và luôn ủng hộ chúng tôi. Họ tuân thủ mọi phương án sắp xếp của ủy ban. Chúng tôi không mất cảnh giác", bà Feng cho biết khi được hỏi liệu ủy ban khu phố có nới lỏng biện pháp quản lý sau khi Vũ Hán gỡ phong tỏa hay không.

Ngoài bảo đảm lệnh phong tỏa, các ủy ban cũng chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe người dân, đo thân nhiệt hàng ngày và báo cáo mọi dấu hiệu cần chú ý như ho và đau đầu. Họ cũng đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh 24/24, phát hiện mọi trường hợp tìm cách ra vào khu phố, cũng như cử người dự tang lễ các nạn nhân qua đời do nCoV.

Nhiều cư dân thể hiện hài lòng với các biện pháp giám sát của ủy ban khu phố, cho rằng nó hiệu quả khi ngăn Covid-19 lây lan. Dù vậy, một số người cũng tỏ ý e ngại với những cách theo dõi quá chặt chẽ.

"Lệnh phong tỏa không thực sự được dỡ bỏ. Các khu dân cư vẫn áp dụng biện pháp kiểm soát, hạn chế người dân ra ngoài", một người viết trên mạng xã hội Weibo hôm 13/4.

Dù vậy, nỗi lo về những ca nhiễm không triệu chứng và nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai khiến các ủy ban khu phố vẫn duy trì cảnh giác.

Peng Jing, chủ tịch ủy ban khu phố lân cận, cho biết họ đã lập tức hành động sau khi phát hiện một ca nhiễm không triệu chứng hôm 11/4. Họ nhanh chóng đưa mẹ bệnh nhân tới trung tâm cách ly và phát thông báo tới 11.000 cư dân trong khu phố. "Chúng tôi tin rằng mình sẽ là những người đầu tiên được thông báo khi lệnh kiểm soát khu phố được dỡ bỏ", bà cho hay.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 16/4 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 46 ca nhiễm nCoV và không xuất hiện ca tử vong mới, nâng tổng ca nhiễm lên 82.341, trong khi số người tử vong vẫn là 3.342. Giới chức cũng báo cáo thêm 64 ca không triệu chứng, nâng số ca không triệu chứng tại nước này lên 1.032.

Vũ Anh (Theo Reuters)