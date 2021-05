Đôi nhân tình cầm đầu đường dây tiêu thụ phụ tùng xe sang

TP HCMNguyễn Minh Hồng, 51 tuổi, mua phụ tùng ôtô của băng trộm, sau đó tìm chủ xe bán lại với giá hàng chục triệu đồng.

Ngày 14/5, Hồng và người tình Nguyễn Thị Kiều Loan, 45 tuổi, bị Đội truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai bị can được xác định có vai trò cầm đầu đường dây tiêu thụ hàng nghìn phụ tùng, gương ôtô hạng sang do các băng trộm lấy được, bị Công an TP HCM triệt phá tháng 8 năm ngoái.

Hồng và Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy.

Giữa năm ngoái, hàng loạt chủ ôtô đắt tiền trình báo bị bẻ mất gương chiếu hậu khi đậu trên đường vắng, hoặc khu vực ngoại thành. Nhiều trường hợp bị trộm cả hai gương, trị giá hàng chục triệu đồng.

Các trinh sát hình sự mật phục, bắt giữ Phan Minh Phước, 48 tuổi, và nhiều nghi can. Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nhà Nguyễn Văn Lộc ở quận 8, thu giữ 2.600 gương chiếu hậu, nhiều logo, phụ tùng ôtô...

Lộc thừa nhận làm công cho Hồng và Loan, chuyên thu mua tài sản trộm cắp, song đôi nhân tình này đã bỏ trốn. Mới đây, Đội truy nã phát hiện, chặn bắt Hồng và Loan trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4.

Hàng nghìn gương ôtô tang vật tại nhà Lộc. Ảnh: Công an cung cấp.

Hai người này sống với nhau như vợ chồng, cùng tổ chức thu mua phụ tùng xe của các băng trộm với giá rẻ. Hàng ngày, đàn em của Hồng sẽ canh ở khu vực bán phụ tùng xe trên đường Trần Bình Trọng, An Dương Vương (quận 5)... để đón những chủ xe ra đây tìm mua đồ thay thế. Chúng đặt thẳng vấn đề sẽ bán lại chính món họ bị mất với giá cao gấp nhiều lần giá thu mua của trộm.

Theo cán bộ điều tra, phụ tùng nhiều xe hạng sang phải đặt mua từ nước ngoài, mất thời gian chờ đợi, trong khi chủ xe có tâm lý "sợ ôtô mất zin" nên chấp nhận bỏ hàng chục triệu đồng để mua lại chính tài sản bị mất.

Quốc Thắng