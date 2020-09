Trộm 2.600 gương ôtô ở Sài Gòn

TP HCMTheo dõi nhóm trộm, Đội hình sự đặc nhiệm bắt Nguyễn Văn Lộc, 33 tuổi, và nhiều người, thu giữ 2.600 gương chiếu hậu ôtô hạng sang.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt Lộc cùng nhiều nghi can về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hàng nghìn gương ôtô tang vật thu giữ tại nhà Lộc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, hàng loạt người trình báo bị bẻ mất gương chiếu hậu khi đậu ôtô ở cung đường vắng, hoặc khu vực ngoại thành. Nhiều chủ xe sang cho biết, chỉ lơ là vài phút là bị trộm cả hai chiếc gương trị giá hàng chục triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo Đội 3 - Hình sự đặc nhiệm, mật phục các tuyến đường truy bắt băng trộm. Đêm một ngày cuối tháng 8, trinh sát phát hiện Phan Minh Phước, 48 tuổi - nghi can trong đường dây trộm gương, chạy xe lòng vòng nhiều khu vực vùng ven Sài Gòn.

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Phước thừa nhận nhiều lần trộm kính chiếu hậu, cần gạt nước ôtô đắt tiền, bán cho Nguyễn Văn Lộc và Minh "Quắn". Khám xét nhà Lộc ở quận 8, cảnh sát tìm thấy khoảng 2.600 gương chiếu hậu.

Lộc khai cùng chị gái Nguyễn Thị Kiều Loan, 44 tuổi, và Minh "Quắn" thu mua gương chiếu hậu của nhóm trộm với giá từ vài trăm nghìn đồng. Đối với gương xe sang, giá tại hãng là hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng, nhóm này thu cao nhất 5 triệu. Tiếp đó, Lộc báo cho các đầu nậu khác về nguồn hàng đang có, để giới thiệu khi khách cần.

Cảnh sát xác định nhóm Lộc thu lợi hàng trăm triệu đồng trong vài tháng qua.

Gương bị bẻ nứt, vỡ cũng được thu mua. Ảnh: Công an cung cấp.

Quốc Thắng