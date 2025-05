Đội mưa xuyên đêm, bám hàng rào chờ xem concert

Hà NộiTừ tối 9/5, hàng trăm người trẻ đội mưa xếp hàng trước sân vận động Mỹ Đình, chờ 12-14 tiếng với hy vọng giành vị trí sát sân khấu tại concert Anh Trai Say Hi.

Linh Giang, 19 tuổi, ở quận Cầu Giấy, có mặt từ 22h. Lần trước cô ngồi ghế nên không cần đến sớm, lần này Giang quyết tâm săn vị trí đẹp ở khu đứng sát sân khấu.

"Đây là concert cuối nên tôi phải đến sớm nhất, mua lại vé giá 2,8 triệu đồng vì không kịp 'săn' lúc mở bán", Giang nói.

Để chuẩn bị cho đêm thức trắng, Giang và bạn mang theo đồ ăn, thuốc cảm, nước uống, sạc dự phòng. Cô nhờ bạn giữ chỗ từ 21h vì thấy nhiều người xếp hàng từ 20h.

Hàng trăm người trẻ xếp hàng ngồi trú mưa trong khu vực lều bạt trước cổng check-in khu vực Fanzone A và Fanzone B tại sân vận động Mỹ Đình, 23h ngày 9/5. Ảnh: Nga Thanh

Có mặt tại sân vận động từ 13h và xếp hàng từ 15h ngày 9/5, Đào Thanh Ngân, 20 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, là một trong những người đến sớm nhất. Ngân giải thích, cô đến để chuẩn bị banner cổ vũ, mong các "anh trai" thấy được tình cảm người hâm mộ sau buổi tổng duyệt.

Đây là buổi diễn thứ tư của chương trình "Anh trai Say Hi" mà Ngân tham gia. Kinh nghiệm từ những lần trước giúp cô chuẩn bị cả bạt trải, đồ ăn, quần áo, đồ trang điểm.

"Dù đứng 12-14 tiếng nhưng tôi và các bạn vẫn tự tin đủ sức khỏe để 'quẩy' hết mình trong đêm diễn ngày mai", Ngân nói.

Cơn mưa lớn lúc 23h ngày 9/5 khiến nhiều người mặc áo mưa, sử dụng ô đã chuẩn bị trước để tiếp tục xếp hàng xuyên đêm chờ xem concert. Ảnh: Nga Thanh

Khảo sát của VnExpress lúc 23h30 ngày 9/5, gần 400 người, đa phần bạn trẻ đang xếp hàng trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Tất cả đều có vé đứng khu vực gần sân khấu, giá niêm yết 2,5 triệu đồng. Họ sẽ phải chờ đến 12h trưa 10/5 để check-in vào sân, rồi tiếp tục đợi đến khi chương trình diễn ra lúc 19h.

Một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống lúc 0h30. Không ai chạy đi trú. Nhiều bạn trẻ nhanh chóng mở áo mưa, bung ô, quyết tâm bám trụ.

"Đã chuẩn bị sẵn, mưa không làm lung lay ý chí gặp thần tượng của chúng tôi", một bạn nữ mặc áo mưa nói. Người này cho biết không khí chờ đợi thêm đặc biệt dưới màn mưa đêm.

Đội mưa xuyên đêm để 'bám rào' concert Hàng trăm người trẻ xếp hàng dưới các khu vực dựng lều bạt trước cổng sân vận động Mỹ Đình, dự định ngồi xuyên đêm để giành vị trí đứng sát sân khấu concert Anh trai say hi, 23h30 ngày 9/5. Video: Nga Thanh

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế. Chương trình có hơn 50 ca khúc mới, được JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả tại trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. HIEUTHUHAI chiến thắng show, cùng Quang Anh (Rhyder), Quang Hùng Master D, Đức Phúc, Isaac sẽ hoạt động trong nhóm Best Five.

Sức chứa của Sân vận động Mỹ khoảng 40.000 người. Hai concert của Blackpink năm ngoái, show Mỹ Tâm cuối năm 2022, có hơn 30.000 khán giả mỗi đêm. Vị trí sân khấu, các hạng ghế của concert Anh trai say hi tương tự đêm nhạc của Blackpink.

Quỳnh Nga