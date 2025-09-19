Đội mưa cả tối chờ mua bánh Trung thu ở cửa hàng 40 năm tuổi

Dù gần ba tuần nữa mới đến Tết Trung thu, tối 18/9, hàng trăm người xếp hàng dài trước cửa hàng trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên để chờ mua bánh.
Theo đại diện cửa tiệm, bánh Trung thu được bán từ hai tháng trước, nhưng lượng khách tăng đột biến trong 10 ngày gần đây. Cửa hàng luôn trong tình trạng đông nghịt từ sáng đến tối.
Nhiều người mặc áo mưa, che ô kiên nhẫn đợi đến lượt vào mua bánh.
Bảng giá được mang ra ngoài, khách chọn xong ghi vào giấy chuyển cho nhân viên bán hàng để tiết kiệm thời gian. Tiệm có hơn 40 loại bánh dẻo và nướng với giá 70.000 -170.000 đồng một cái, tuỳ loại nhân.
Tiệm có tuổi đời hơn 40 năm, khá nổi tiếng trong khu Chợ Lớn. Hai năm trở lại đây, tiệm nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn khách tìm đến.
Tiệm bố trí gần 20 nhân viên để nhận đơn, tính tiền và đóng hộp cho khách. Người mua có thể đặt trước vài ngày hoặc đến trực tiếp, mỗi lần chỉ được mua tối đa 3 hộp (12 bánh).
Đến 8h30, nhiều loại đã hết, khách phải liên tục gọi điện cho người thân để đổi nhân khác hoặc chấp nhận hôm sau quay lại.
Một nhân viên bảo vệ của tiệm cho biết do lượng bánh làm ra mỗi ngày không đủ đáp ứng nhu cầu, tiệm chỉ mở bán vào hai khung giờ: buổi sáng từ 9h đến 12h và buổi chiều từ 18h đến 21h.
Nhân viên tiệm liên tục mang thêm bánh và giao hàng cho khách đã đặt mua trước đó. Khách mua số lượng lớn thường phải đặt trước một tuần.
Hồng Ái đi gần 15 km từ phường Gò Vấp đến tiệm và mất khoảng một tiếng xếp hàng. Ái cho biết đã mua bánh của tiệm từ năm ngoái.
"Em đã qua đây ba lần, lần nào người cũng chật ních. Bánh truyền thống, hợp khẩu vị nên muốn mua để tặng người thân và bạn bè", Ái nói.
Sau khoảng một tiếng chờ đợi, anh Quang Hoàng, khách từ Hà Nội vào TP HCM công tác ngày 18/9, mua được hai hộp bánh giá 680.000 đồng. Anh cho biết đến tiệm qua các video trên mạng xã hội, muốn mua về thưởng thức và biếu người thân. Theo anh, giá bánh không quá đắt, nhân đa dạng.
20h45, tiệm thông báo hết bánh, những khách đến sau phải quay về.
Khu vực Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống và có nhiều tiệm bánh Trung thu nổi tiếng của TP HCM.
Bánh Trung thu là món truyền thống mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch, thường có hình tròn như Mặt Trăng, tượng trưng cho sự đoàn viên, trọn vẹn và ấm no.
Tuấn Anh