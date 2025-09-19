Đội mưa cả tối chờ mua bánh Trung thu ở cửa hàng 40 năm tuổi

Dù gần ba tuần nữa mới đến Tết Trung thu, tối 18/9, hàng trăm người xếp hàng dài trước cửa hàng trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên để chờ mua bánh.

Theo đại diện cửa tiệm, bánh Trung thu được bán từ hai tháng trước, nhưng lượng khách tăng đột biến trong 10 ngày gần đây. Cửa hàng luôn trong tình trạng đông nghịt từ sáng đến tối.